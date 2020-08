Sarà molto interessante seguire l’andamento degli incassi di, l’ultima fatica diche si è sobbarcata il non facile compito di imprimere una spinta decisiva alla riapertura dei cinema dopo i mesi di lockdown e le settimane povere di prodotto inedito da proiettare nelle sale.

La Warner Bros ha deciso di lanciare il film nei mercati internazionali con una settimana di anticipo rispetto agli Stati Uniti, parliamo di circa 40 piazze, e di non rendere pubblici i dati di incasso fino a domenica sera senza quindi diffondere gli abituali aggiornamenti giornalieri come è, anzi, era prassi prima del COVID-19.

Ciò nonostante, Deadline pubblica alcune interessanti indiscrezioni relative alle stime d’incasso di questo primo fine settimana.

Gli insider di Hollywood si attendono un’apertura da 25 milioni di dollari anche se c’è chi, più ottimista, fa delle previsioni più consistenti da 30 se non addirittura 40 milioni di dollari. Chiaramente, in un contesto fatto di cinema a capacità ridotta e assegnazioni di posti fatte con distanziamento, gruppi di congiunti e possibilità di recrudescenza dei focolai (come ad esempio in Corea del Sud) fare delle previsioni diventa anche più complicato di prima.

Le soddisfazioni maggiori dovrebbero giungere dai top market, Inghilterra, Francia, Corea del Sud, Germania e Australia, in aggiunta al jolly Taiwan, dove i cinema non hanno restrizioni numeriche di ingressi e sedute (e dove Peninsula, in cinque giorni, è riuscito a raccogliere ben 5 milioni di dollari).

Tenendo per buoni i 30 milioni d’incasso, significa che in UK e Corea Tenet dovrebbe incassare più di cinque milioni di dollari, con Francia (dove hanno riaperto il 90% delle sale), Australia e Germania (61% di schermi attivi) capaci di portare, ciascuno, fra i 3 e i 5 milioni e, infine, Spagna (cinema quasi aperti al 100%) e Italia (sale riaperte al 50%) oltre due milioni.

Chiaramente c’è anche molta attesa per l’arrivo di Tenet in Cina previsto per la prossima settimana dove si prevedono confortanti performance, specie dopo l’ottima prova ottenuta da The Eight Hundred nel fine settimana delle riaperture: la pellicola dei fratelli Huayi ha infatti raccolto ben 79.6 milioni di dollari nel weekend di tre giorni, salendo a ben 112.3 milioni di dollari complessivi (nella settimana precedente si erano tenute delle anteprime molto promettenti). Di questi, 6.7 milioni arrivano dai 637 cinema IMAX, formato in cui è stato girato interamente il film.

Si tratta di una cifra molto importante, soprattutto se si pensa che i cinema cinesi operano al 50% della capacità.

Tenet: la trama del film di Christopher Nolan

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”. Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.

Il cast di Tenet include Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Tenet è stato scritto e diretto da Nolan ed è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm. Emma Thomas e Nolan sono produttori con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo.

La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è opera del compositore Ludwig Göransson. Girato in sette nazioni differenti, il film verrà distribuito al cinema dalla Warner Bros. Pictures in Italia il 26 agosto.

Cosa ne pensate di questa sintetica”recensione” di Tenet fatta da Tom Cruise?