Un giudice martedì ha negato la richiesta didi essere reinserito nell’Academy, decretando che l’organizzazione aveva il diritto di espellerlo nel maggio del 2018 . Dall’anno prossimo, quindi, non potrà più votare per gli Oscar.

Il regista aveva fatto causa all’Academy ad aprile del 2019, affermando di essere stato “sbattuto fuori senza preavviso” e senza la possibilità di difendersi. Era stato espulso dopo che il caso di molestie e stupro di una tredicenne negli anni settanta, e la successiva fuga in Europa per sfuggire alla giustizia (c’era un accordo tra le parti ma il giudice cambiò idea e decise di dare 50 anni di prigione al regista), era tornato alla ribalta nel 2017.

Il giudice ha concluso che sebbene l’Academy avrebbe potuto dare maggiore preavviso a Polanski, da allora ha corretto i suoi errori e ha dato la possiblità al regista di far sentire le sue ragioni:

L’organizzazione ha tutto il diritto di espellere una persona. L’organizzazione avrebbe potuto notare che la necessità di espellerlo è mitigata dalle circostanze che circondano il costante stato di fuggitivo del firmatario della causa (incluse le sue accuse di cattiva condotta giudiziaria e della pubblica accusa). Ma la decisione era basata su delle prove, non è stata arbitraria o per capriccio, e non è stata un abuso di riservatezza.

L’avvocato di Polanski, Harland Braun, ha detto che il regista probabilmente non farà appello, perché non gli importa appartenere all’Academy:

Il punto non è quello, l’Academy non significa nulla per lui. È il fatto di essere stato espulso senza un giusto processo.

Durante l’udienza, l’avvocato era presente in aula e ha parlato a lungo di come Polanski non si fidi del sistema giudiziario americano, arrivando a citare anche il suo ultimo film L’ufficiale e la spia: C’è una somiglianza. Ovviamente Alfred Dreyfus era innocente, e il signor Polanski è colpevole. Non c’è dubbio su questo. Non ha mai negato la sua colpa. Ma quando l’esercito francese capì di aver fatto un errore, non riuscirono ad ammetterlo. Era la burocrazia. E in questo caso, giudice dopo giudice ignora le soluzioni più ovvie. Questo caso non verrà dimenticato, è come un caso Dreyfus. Forse sarà anche più interessante.

Inoltre, ha detto di aver visto C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino, e di aver sconsigliato a Polanski di vederlo:

Non è un buon film, a mio avviso. Si prende gioco di Polanski e mostra Sharon Tate come una barzelletta.

L’avvocato dell’Academy, Kristen Bird, si è invece limitata a sottolineare come l’associazione non sia nella posizione di giudicare le decisioni del Tribunale Penale, e che ci sono le prove per dimostrare che la decisione di espellere il regista non è stata arbitraria o basata su un capriccio.

