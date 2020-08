Sappiamo da diverso tempo che ladi Justice League arriverà sunel 2021.

Quello che non si sa con precisione è la data di debutto. Ebbene, un leak nell’area stampa del sito DC Comics potrebbe aver svelato l’arcano.

Il film potrebbe arrivare sulla piattaforma streaming di WarnerMedia il 5 settembre del 2021. Chiaramente la data potrebbe anche essere un placeholder ed essere soggetta a cambiamenti, tutte informazioni che sarà nostra cura portare alla vostra attenzione in base all’evolversi della faccenda.

Il primo trailer della Snyder Cut di Justice League è stato proposto dalla Warner sabato scorso durante il DC FanDome a margine di un apposito panel, ovviamente virtuale.

Zack Snyder ha finalmente svelato che il “suo” film durerà quattro ore e verrà diviso, per chi volesse, in quattro puntate da un’ora.

Il filmato, della durata di circa due minuti, ha già dato modo di verificare le varie differenze fra la versione del film by Zack Snyder e quella arrivata in sala nel 2017 con dei pesanti interventi di riprese aggiuntive effettuati da Joss Whedon.

In aggiunta a un film che non rispecchiava la visione originale di Zack Snyder che si è rivelata un notevole flop, la Warner si è trovata fra le mani una gatta da pelare a scoppio ritardato tanto che WarnerMedia ha lanciato ufficialmente un’indagine sulla produzione di Justice League. L’indagine è collegata alle dichiarazioni di Ray Fisher, che su ha accusato su Twitter il regista Joss Whedon di aver avuto un comportamento “orribile e violento” sul set. Secondo quanto riporta Deadline, che cita fonti interne, WarnerMedia ha iniziato a prendere provvedimenti dai primi di luglio, e non recentemente, come invece ha scritto lo stesso Fisher qualche giorno fa.

In questo articolo abbiamo elencato tutte le principali modifiche che abbiamo avuto modo di constatare.

