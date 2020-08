Il primo blockbuster inedito è arrivato nei cinema italiani e l’effetto si è notato subito: c’erano molti dubbi su come sarebbero andati gli incassi dinel giorno di lancio, ma i 400mila euro di ieri sono senza dubbio un risultato notevole.

L’arrivo del film di Christopher Nolan ha portato con sè anche la riapertura di numerosi cinema: mercoledì c’erano 1857 cinema aperti (oltre 2000 schermi), contro i 1278 di una settimana fa, con un sensibile incremento e una copertura del 70% rispetto a un anno fa (quando le sale erano oltre 2600). Di questi, quasi 800 hanno proiettato Tenet, registrando la miglior media dal giorno delle riaperture (15 giugno) a oggi. 88 le arene estive monitorate, con un incasso di 36mila euro e 6.800 spettatori (il film più visto è stato Gli anni più belli). Le presenze di Arcadia Cinema di Melzo (dove si è tenuto l’evento di BadTaste.it) sono le più alte d’Italia: il cinema ha incassato 7.800 euro con 812 presenze.

È chiaro che né adesso né nei prossimi mesi sarà possibile fare dei confronti veri e propri con le aperture di altri film in epoca pre-Covid. Tenet, però, diventerà un metro di paragone per i prossimi lanci, e potrebbe convincere alcuni distributori a far uscire in sala i propri titoli anche in questi mesi difficili. Chi sceglie di uscire in sala adesso chiaramente sta facendo un investimento sulle sale e sulla comunità degli esercenti, e sarà così per un po’ di tempo.

Complessivamente, ieri sono stati raccolti 511mila euro, con 77mila spettatori (le cifre potrebbero crescere nelle prossime ore con l’aggiornamento dei dati). Si parla di più del doppio dei biglietti staccati rispetto a una settimana fa.

INCASSI ITALIA 26/8/2020

TENET – € 403.965 / € 403.965 ONWARD – OLTRE LA MAGIA – € 27.327 / € 330.327 VOLEVO NASCONDERMI – € 15.229 / € 418.653 GRETEL E HANSEL – € 12.624 / € 144.174 GLI ANNI PIU’ BELLI – € 2.792 / € 5.625.141 IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE – € 2.752 / € 62.769

JOJO RABBIT – € 2.579 / € 4.069.293 IL GRANDE PASSO – € 2.567 / € 44.783 PICCOLE DONNE – € 2.516 / € 5.972.025

LA CANDIDATA IDEALE – € 2.211 / € 22.746+

Fonte: Cinetel