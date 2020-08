Secondo quanto riportato da Deadline (Captain America: The Winter Soldier),(The Fighter),(Black Hawk Down) e(The Rock) saranno i protagonisti di, un action thriller girato durante l’attuale pandemia in Oklahoma.

Scritto e diretto da John Swab (Body Brokers) il film segue la storia della rinomata criminale Ida ‘Red’ Walker (Leo) mentre lotta contro una malattia terminale e allo stesso tempo sta scontando una pena detentiva di 25 anni in Oklahoma. Sotto la tutela di Ida, il figlio Wyatt Walker (Hartnett) porta avanti l’attività di famiglia insieme a suo zio, Dallas Walker (Grillo). Quando però un lavoro non va come deve andare il detective locale e cognato di Wyatt, Bodie Collier (Slaine), viene affiancato dall’agente dell’FBI Lawrence Twilley (William Forsythe) per rintracciare i colpevoli.

Del cast fanno parte anche Sofia Hublitz (Ozark), Deborah Ann Woll (True Blood), Mark Boone Junior (Sons of Anarchy), Beau Knapp (The Nice Guys), Slaine (The Town) e Nicholas Cirillo (Outer Banks).

Tra i produttori di Ida Red troviamo eremy M. Rosen (Charlie Says) ma anche Swab e Robert Ogden Barnum (Margin Call) della Roxwell Films. Luke Taylor, Matthew Helderman, Viviana Zarragoitia, Ali Jazayeri, Howard Scott e Joelle Scott figurano invece come produttori esecutivi.

La produzione del lungometraggio sta per arrivare alla sua conclusione in queste settimane.

