Nel secondo giorno di programmazione in Italia,ha raccolto altri 289mila euro, salendo così a 700mila euro in incassi in due giorni e oltre 100mila biglietti staccati in circa 800 copie. Era prevedibile che il secondo giorno vi sarebbe stato un calo, ma la tenuta è molto promettente nonostante si tratti di un titolo frontloaded (Nolan ha molti fan, cui si aggiunge chi desiderava tornare al cinema da tempo e ha vissuto il giorno di lancio come un evento, noi inclusi ): ci sono parecchi spettatori che probabilmente hanno deciso di vedere il film nei prossimi giorni – o addirittura nelle prossime settimane – in sale magari più “vuote”, inoltre c’è chi è ancora in vacanza.

Ovviamente Tenet non è l’unico nuovo film disponibile in sala, anche se è l’unico blockbuster realmente inedito (Onward – Oltre la magia è disponibile digitalmente in molti paesi da diversi mesi, il che ha facilitato la pirateria): la speranza degli esercenti (e dell’industria tutta) è che i distributori vedano gli ottimi risultati del film di Nolan e decidano di accompagnarli programmando nuovi film nelle prossime settimane. Purtroppo, il cinema mainstream dipende in gran parte dal mercato americano, che attualmente è ancora molto condizionato dall’emergenza Coronavirus (Disney ieri ha mandato un segnale negativo rinviando a febbraio The King’s Man: le Origini).

Passando ai dati generali, ieri sono stati raccolti 397mila euro complessivi, con 61mila spettatori. L’incremento è notevole, se si pensa che una settimana fa venivano raccolti 142mila euro con 25mila biglietti staccati. Le sale aperte giovedì sono salite a 1948, per un totale di quasi 2200 schermi (un anno fa erano oltre 2800 cinema e oltre 3200 schermi).

INCASSI ITALIA – 27/8/2020

TENET – € 289.905 / € 699.821

ONWARD – OLTRE LA MAGIA – € 24.670 / € 356.276

VOLEVO NASCONDERMI – € 12.212 / € 432.819

GRETEL E HANSEL – € 11.927 / € 156.482

– € 11.927 / € 156.482 DOGTOOTH – € 8.989 / € 8.989

JOJO RABBIT – € 5.920 / € 4.075.213

GLI ANNI PIU’ BELLI – € 3.911 / € 5.629.052

JOKER – € 2.592 / € 29.651.268

LA BELLE EPOQUE – € 2.442 / € 1.629.492

IL GRANDE PASSO – € 2.055 / € 46.839

Fonte: Cinetel