Prossimamente vedremoal fianco di Rashida Jones in, la nuova “commedia sofisticata” diretta da Sofia Coppola.

Nell’attesa di vedere una nuova interpretazione dell’attore sul grande schermo l’artista Eddy Torigoe ha voluto inserire il volto dell’attore in alcuni celebri ritratti della storia dell’arte.

Potete vedere tutte le immagini qua sotto:

Il film, come noto, è stato realizzato dalla A24 per Apple, ma non arriverà solo ed esclusivamente su Apple TV+, il servizio streaming del colosso di Cupertino, ma anche al cinema, a ottobre. La speranza è quella di far sì che il film possa partecipare alla stagione dei premi, in aggiunta al fatto che, come testimoniato anche dall’accordo con la Paramount per il nuovo film di Martin Scorsese Killers of the Flower Moon, Apple sembra comunque intenzionata a far sì che i suoi film arrivino in sala.

I protagonisti sono un padre e sua figlia, Felix e Laura, interpretati da Bill Murray e Rashida Jones, che fanno il giro dei locali notturni di Manhattan per spiare il marito di lei (Marlon Wayans) che sospettano sia un po’ troppo vicino a una delle sue colleghe.

È la prima volta che la Coppola e Bill Murray tornano a lavorare insieme in un lungometraggio (avevano collaborato nello speciale A Very Murray Christmas per Netflix) da Lost in Translation: Secondo la regista è proprio l’enorme successo che ha avuto questo film ad averli tenuti lontani per quasi vent’anni:

Non pensavo che sarei riuscita a fare un nuovo film con Bill, perché il pubblico è così legato a Lost in Translation e al suo personaggio. Non riuscirei mai a ricreare qualcosa del genere, e quindi non ho mai voluto riavvicinarmi. Ma sono passati tutti questi anni… e io adoro lavorare con lui, e adoro vederlo sullo schermo. È la prima volta che lo vediamo interpretare questo padre playboy in questa fase della vita, quindi ho deciso di tornare a dirigerlo perché siamo in una fase molto diversa della vita.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

FONTE: OpenCulture.com