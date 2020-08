Ci ricorderemo dicome di un uomo che stava combattendo una durissima battaglia personale, mentre sul grande schermo metteva in scena le lotte di un guerriero buono. Ed è forse per questo che il costume da supereroe gli calzava così bene.

Boseman aveva il volto che raccontava una persona affabile e serena, e quello non si può fingere sullo schermo. Non stupisce quindi che la sempre attenta Sarah Halley Finn, direttrice dei casting Marvel, abbia scelto questo attore – all’epoca pressoché sconosciuto – per conquistare i cuori dei fan e della comunità afroamericana.

Nel 2016, poco dopo l’uscita di quel Captain America: Civil War che fu il suo esordio nei panni di Pantera Nera, e due anni dopo il suo ingaggio per la Marvel, gli venne diagnosticato un cancro al colon al terzo stadio. Una malattia devastante. Un male incompatibile con il lavoro di chi, per contratto, deve mantenere un fisico da superuomo, partecipare a sessioni di riprese in giro per il mondo e a lunghe giornate di premiere, panel, convention e incontri con i fan.

Leggendo i numerosi post di commiato, che amici e colleghi di Hollywood gli stanno tributando, emerge la figura di un attore che credeva fortemente nel suo lavoro. Nella capacità del cinema di imprimere un cambiamento nel mondo. Non ha ceduto: in 4 anni di lotta contro il cancro ha preso parte a 7 film. I ruoli a cui ha prestato il volto tracciano una linea di continuità su un discorso personale portato avanti dall’attore. Thurgood Marshall in Marcia per la libertà, Andre Davis in City of Crime, Stormin’ Norman in Da 5 Blood – Come fratelli la sua ultima apparizione sullo schermo.

Personaggi evidentemente non scelti per lanciare la carriera “oltre le stelle”, ma per la loro capacità di raccontare qualcosa di urgente. Chadwick Boseman è riuscito ad essere autore facendo l’attore; a mandare un messaggio, scomparendo dietro ai suoi personaggi. Con le scelte della sua carriera ha anticipato temi e lotte dell’America di oggi, raccontando cosa significa avere la pelle nera in una società tutt’ora intollerante e razzista (sebbene non apertamente).

Ma solo uno di questi personaggi gli ha dato il potere (!) di diventare il simbolo di un’America diversa. Solo uno di questi gli ha permesso di parlare non a tutto il mondo (nonostante il successo internazionale), ma a chi aveva bisogno di ascoltare il suo messaggio.

T’Challa, Black Panther, è stato il segno indelebile di una carriera che tutti credevano appena iniziata e destinata a durare per molti anni. È stato invece l’apice.

Un combattente pacifico, un re sorridente, il sovrano di una città chiusa con il sogno di aprirla al mondo. Boseman amò così tanto il personaggio da portarlo sempre con sé. A differenza dei suoi colleghi, il cui nome spesso è popolare quanto quello del supereroe interpretato, si è posto con umiltà dietro la maschera lasciando parlare il supereroe anche nella vita reale. Il Re del Wakanda si chiama Chadwick Boseman. Ma, nell’immaginario collettivo, questo è solo il “nome d’arte” di T’Challa.

WAKANDA FOREVER

“Wakanda forever”, un gesto alla pari di molti altri, visti in molti altri film, è stato portato dall’attore in tour. L’ha esibito ovunque ha potuto. L’ha trasmesso ai fan credendoci in prima persona. Si è comportato come se tutto quello che aveva portato sullo schermo fosse reale. Il Wakanda non lo è, ma il sogno di un’America diversa sì.

Aveva capito l’importanza del simbolo, ma soprattutto, prima di tutti, Boseman aveva intuito la portata di un film come Black Panther. Un terremoto culturale, più che artistico, capace di innescare e farsi interprete di un messaggio che non trovava voce al di fuori della comunità afroamericana.

Boseman, a questo punto della carriera, sapeva che le possibilità di superare un tumore così aggressivo non erano in suo favore. Noi non lo sapevamo. La Marvel, ma anche l’intera industria di Hollywood, hanno fatto scudo attorno all’attore preservandolo dai tabloid e dall’invadenza (in buona fede) dei fan, che ad aprile qualcosa avevano intuito, vedendolo molto dimagrito in un video a sostegno di un ente benefico per la lotta al Coronavirus. Sarà difficile, quasi impossibile, effettuare un recasting del personaggio. Sarà doloroso sostituire un attore che aveva impersonato (nel senso di reso persona) l’immagine che molti bambini sognano guardandosi allo specchio. Quando non era sul set amava passare il tempo con i giovani malati negli ospedali e con i più svantaggiati.

Boseman parlava loro incrociando le braccia come il sovrano del Wakanda, portava avanti battaglie personali e collettive con una sensibilità propria di T’Challa. Certo, come spesso accade, la Marvel ha plasmato il personaggio sull’attore che lo ha interpretato. Ma in questo caso il processo è stato duplice. La giovane promessa, che tanto ha faticato per emergere nel mondo del cinema, ha accolto la Pantera Nera come un’occasione unica per avere parola, per lanciare un messaggio che andasse oltre il valore artistico dell’opera.

Il suo Black Panther è diventato, nel giro di un solo film, il simbolo di un nuovo sogno americano. E oggi la morte del suo interprete sembra un ennesimo segno doloroso di un’America ferita. Le strade continuano a macchiarsi di sangue. Le inquietudini della nazione hanno riportato a galla ingiustizie e iniquità nascoste per anni sotto la retorica del self made man. Ecco il nuovo ruolo del supereroe. Un uomo eccezionale non per la sua abilità fisica, ma per la capacità di guardare al futuro. Un eroe che sceglie di condividere il suo superpotere: non la forza smisurata, ma l’intuizione che dalla diversità possa nascere la vera forza e la vera unione.

Chadwick Boseman è stato il perfetto interprete della visione del mondo secondo la Marvel. Non per via dei salti spettacolari, non per le adrenaliniche avventure, nemmeno nelle vittorie contro il male. Ma grazie al sorriso, così buono e così simile a quello del papà di questi personaggi segni di accettazione e libertà: Stan Lee. Il sorridente. Wakanda forever.

CHADWICK BOSEMAN: IL NOSTRO INCONTRO CON LUI NEL 2016