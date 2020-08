La Paramount Pictures ha nuovamente aggiustato il calendario delle prossime uscite cinematografiche alla luce del prolungarsi della pandemia di Coronavirus (mercati fondamentali come New York e Los Angeles non stanno ancora annunciando la riapertura dei cinema), facendo slittare alcuni film autunnali.

Attualmente, l’unico film della major in uscita nel 2020 è Il principe cerca moglie 2 (18 dicembre). Deadline afferma che A Quiet Place II potrebbe spostarsi nuovamente nel 2020, ma è ancora presto per dirlo.

Come già detto, G.I. Joe Snake Eyes è stato spostato dal 23 ottobre al 22 ottobre 2021, mentre Top Gun: Maverick è slittato da Natale al 2 luglio 2021. Fissata invece per il 14 gennaio 2022 l’uscita del reboot di Scream, co-prodotto con Spyglass. Fissata anche l’uscita del biopic di Billie Holiday diretto da Lee Daniels, che arriverà il 12 febbraio 2021, in tempo per la stagione dei premi.

C’è poi il film per bambini Clifford the Big Red Dog, che slitta di un anno al 5 novembre 2021. Infine, il nuovo film di Paranormal Activity non arriverà più il 19 marzo 2021 ma il 4 marzo 2022.