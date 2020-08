Non è la prima volta che parliamo di comeabbiano affrontato la questione The Batman durante le riprese di Tenet, il film del regista inglese nei cinema italiani dallo scorso 26 agosto.

Come noto, Pattinson è entrato nel cast del blockbuster di Matt Reeves alla fine di maggio dell’anno scorso, proprio quando stavano per partire le riprese del kolossal di Nolan.

L’attore fu costretto a raccontare una bugia decisamente poco convinta e convincente al filmmaker:

Fa ridere, perché Chris è così riservato riguardo a qualsiasi cosa faccia nei suoi film. E poi sono stato io quello che ha dovuto mantenere il massimo riserbo per l’audizione di Batman. Dovetti dire una bugia per andare a un’audizione per il film, e gli dissi che avevo un’emergenza famigliare. Non appena dissi “è un’emergenza famigliare”, lui esclamò: “Stai andando all’audizione di Batman, non è vero?”