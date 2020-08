Dalla mezzanotte di oggi, anzi, appena saranno effettivamente trascorse le ore 24 e la data sul calendario sarà passata al primo settembre, sarà possibile acquistare il nuovo set LEGO dedicato a, a Diagon Alley nello specifico

A seguire potete scoprire tutti i dettagli del set e, più in basso, potete anche ammirare una serie di foto ufficiali diffuse dal colosso danese del mattoncino.

Iconici negozi ricchi di dettagli realistici ispirati ai film

Questo imponente modello, di oltre un metro di larghezza, riproduce l’atmosfera dell’animata strada su cui si affacciano negozi che vendono forniture per maghi. Dietro magnifiche facciate si nascondono interni misteriosi, funzioni affascinanti e personaggi familiari. Esamina le bacchette da Ollivander, entra nella libreria Il Ghirigoro per iscriverti a un evento firmacopie di Gilderoy Lockhart™, acquista una pozione d’amore nel Tiri vispi Weasley e scopri i prodotti e gli articoli in vendita nella cartoleria Scribbulus™, da Accessori di Prima Qualità per il Quidditch™ e nella Gelateria Fortebraccio, oltre ad ammirare l’ingresso della Gazzetta del profeta.

Straordinari giocattoli costruibili e collezionabili L’ampia gamma di modelli e set di gioco LEGO® offre ai fan dell’universo di Harry Potter™ infinite possibilità di divertimento e di esposizione creativa.

Il grande modello da esposizione Diagon Alley™ LEGO® Harry Potter™ (75978) offre ai fan dei film di Harry Potter™ dai 16 anni in su l’opportunità di riprodurre la via dello shopping più magica di Londra.

Include Negozio di bacchette Ollivander, cartoleria Scribbulus™, Accessori di Prima Qualità per il Quidditch™, Gelateria Fortebraccio, libreria Il Ghirigoro, Tiri vispi Weasley e l’ingresso della Gazzetta del profeta.

Gli accessori realistici e le minifigure familiari ispirate ai film di Harry Potter™ consentono di creare un “modello vivente”, con infinite possibilità di ricostruzione e invenzione di nuove storie.

Questo set propone una sfida di costruzione divertente e gratificante ed è un perfetto regalo di Natale o di compleanno per i bambini, i fan di Harry Potter™, gli appassionati dei modelli costruibili e gli amanti dei mattoncini LEGO® dai 16 anni in su.

Il set Diagon Alley™ LEGO® Harry Potter™, alto più di 29 cm, largo 102 cm e profondo 13 cm, è ricchissimo di dettagli realistici.

Non richiede batterie. Questo set modulare offre un’esperienza di costruzione pratica e coinvolgente. Anche il famoso cappello all’entrata del negozio Tiri vispi Weasley è azionato a mano.

Se stai pensando di regalare questo straordinario modello a una persona che ha poca familiarità con i giocattoli costruibili LEGO®, non preoccuparti, perché il set viene fornito con istruzioni di montaggio stampate e facili da seguire. Apri la confezione e inizia divertirti!

I set LEGO® Harry Potter™ includono i personaggi preferiti, le straordinarie creature e le ambientazioni familiari dei film e rappresentano il regalo ideale per chiunque desideri ricreare la magia dei film.

I giocattoli costruibili LEGO® soddisfano i più elevati standard di settore, per garantire che ogni mattoncino sia sempre di qualità uniforme e compatibili e si montino e si smontino perfettamente ogni volta, senza dover ricorrere alla magia.

Tutti gli elementi e i mattoncini LEGO® vengono sottoposti a diversi test, tra cui caduta, riscaldamento, schiacciamento, torsione e vengono analizzati per verificare che ognuno di essi soddisfi i più elevati standard di sicurezza globali.