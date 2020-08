La prima cosa che abbiamo girato è stata una scena con Laura Dern e Sam Neil. Siamo stati tutto il giorno in uno spazio chiuso molto stretto, ma non posso dirvi altro. Vedrete. È un mistero che risolverete quando vedrete il film. Noi tre chiusi in un piccolissimo spazio mentre veniamo minacciati – anche se non posso dirvi i dettagli – da creature preistoriche mai viste prima.

In un’intervista con Insider (durante la quale ha rivelato di avere potenzialmente in cantiere un progetto segreto con Taika Waititi ha parlato di: Dominion, descrivendo senza svelare troppo la prima scena girata in assoluto per il film di Colin Trevorrow: un momento carico di tensione con i colleghi Sam Neill e Laura Dern:

In linea con quanto detto da Colin Trevorrow, l’attore ha confermato l’impiego di animatronic:

Ci sono un mucchio di animatronic, perciò ci sarà meno CGI credo e più cose con cui possiamo interagire e su cui poter posare gli occhi. Abbiamo visto cose meravigliose recitando in una situazione per noi potenzialmente fatale. [Nella scena] crediamo che possa trattarsi degli ultimi momenti della nostra vita, quindi leghiamo tra di noi in modi commoventi ma per certi versi anche esilaranti.

A Malta in tanto sono in corso le riprese di seconda unità del film, come dimostrato da alcune foto e video dal set (con la controfigura di Chris Pratt che sfreccia tra le strade):

🚨ANOTHER NEW SET PIC SHOWING OFF ANOTHER MAQUETTE FOR JURASSIC WORLD DOMINION! pic.twitter.com/kGXMe0ddW0 — Jurassic_World_Fandom (@Brycenator100) August 29, 2020

Dinosaurs Chasing Or Being Chased By Owen On A Moped In The Streets Of Malta.

•

How Cool Is That! pic.twitter.com/K1l6bWZoWQ — Jurassic_World_Fandom (@Brycenator100) August 29, 2020

🚨OWEN’S STUNT DOUBLE ON THE MALTA SET WITH THE BIKE AND NEW DINOSAURS. pic.twitter.com/8sSMzKZJZ5 — Jurassic_World_Fandom (@Brycenator100) August 29, 2020

🚨New Set Video From Jurassic World Dominion Shows Owen’s Stunt Double Riding A Bike Through The Streets Of Malta Assumedly Avoiding CGI Dinosaurs! pic.twitter.com/4xPjngJbqR — Jurassic_World_Fandom (@Brycenator100) August 29, 2020

Che ne dite dei nuovi dettagli su Jurassic World: Dominion? Ditecelo nei commenti!