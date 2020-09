Un paio di giorni fa, Empire ci ha regalato alcune nuove immagini di, il kolossal sci-fi di Denis Villeneuve in uscita a dicembre negli Stati Uniti.

Se ve le siete perse potete recuperarle in questo articolo.

Sempre Empire ci regala altri due scatti inediti in cui possiamo ammirare anche Duke Leto (Oscar Isaac) e Lady Jessica (Rebecca Ferguson), i genitori del protagonista del film Paul Atreides (Timothée Chalamet).

Il magazine riporta anche alcune dichiarazioni sul film fatte da Oscar Isaac e dal regista della pellicola.

Quest’ultimo, parlando di Rebecca Ferguson, spiega:

Non volevo che il personaggio di Lady Jessica fosse solo una comparsa costosa. Un aspetto che amo molto del libro è che c’è un forte equilibrio fra il potere mascolino e quello femmineo.

Oscar Isaac ha toccato, invece, l’importanza delle tematiche anti capitaliste e ambientaliste di Dune:

Si parla del destino delle persone e delle differenti maniere in cui le culture si sono dominate l’un l’altra. Come reagisce una popolazione quando arriva al limite, quando il troppo è troppo e viene sfruttata? Sono tutte questioni molto attuali al mondo d’oggi.

Ecco, a seguire, le nuove foto:

Dune è uno dei progetti più importanti del 2020 per la Warner Bros., e la major sta già sviluppando il sequel.

Le riprese si sono svolte in Ungheria e in Giordania. Il cast comprende Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa e Oscar Isaac. Alla produzione la Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.