Secondo quanto riportato da Deadline faranno parte del cast di, action thriller che verrà scritto e diretto da Joe Carnahan (The Grey, A-Team).

Nel film Butler veste i panni di un sicario professionista che entra in guerra contro l’artista della truffa interpretato da Grillo all’interno di una stazione di polizia in una piccola cittadina.

Le riprese del progetto dovrebbero iniziare nel mese di ottobre in Georgia e nel New Mexico.

Mark Williams e Tai Duncan della Zero Gravity Management produrranno il lungometraggio insieme a Warren Goz e Eric Gold della Sculptor Media. James Masciello, Matthew Sidari e Tom Ortenberg della Open Road saranno invece i produttori esecutivi.

Di recente abbiamo visto Grillo in progetti come L’Autista, La Legge dei più Forti, Point Blank: Conto alla rovescia, Into the Ashes, Avengers: Endgame, Il combattente – Donnybrook e in La notte del giudizio – Election Year. Prossimamente apparirà invece in Quello che non uccide, The Gateway, Ida Red e in The Hitman’s Wife’s Bodyguard.

Gerard Butler è comparso invece di recente in Hunter Killer – Caccia negli abissi e prossimamente in Greenland.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Frank Grillo e Gerard Butler? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!