Ci siamo: domani arriverà su Disney+, anche in Italia, il nuovo live action Disney basato sul classico d’animazione. Il film di Niki Caro doveva inizialmente uscire al cinema a marzo, ma la diffusione del Coronavirus e la chiusura dei cinema ha spinto la Disney prima a rinviarne il lancio in sala, e poi a cancellarlo, propendendo per qualcosa di più “sperimentale”: un’uscita in PVOD direttamente sulla piattaforma Disney+, con un sovrapprezzo (che in Italia è leggermente inferiore a quello americano, 21,99 euro contro i 29,99 dollari, ovviamente oltre al costo mensile di Disney+).

Noi di BadTaste.it abbiamo avuto l’opportunità di vedere il film e, in attesa della recensione e della videorecensione in arrivo domani sera, vi possiamo proporre le nostre reaction social, per le quali l’embargo è scaduto qualche giorno fa. Eccole:

Mulan delude come remake (il classico animato era anni luce avanti in quanto a femminismo), delude come wuxia e il suo… Pubblicato da Andrea Bedeschi su Domenica 30 agosto 2020

Forse alla fine è giusto che #Mulan vada in streaming. Nonostante lo desideri tantissimo non ha mai la caratura del grande film epico, e sembra imitare i wuxiapan senza il coraggio o l’abilità di farne uno. È il cugino minore sia del cartone che del genere a cui l'adatta. — Gabriele Niola (@gniola) August 31, 2020

Ho avuto l'opportunità di vedere #Mulan. A livello tecnico e fotografico il film è molto bello, ma manca l'epicità e spettacolarità che francamente mi aspettavo dalla trasposizione di una storia simile. Menzione d'onore per Gong Li, mentre Liu Yifei è un po' anonima… [1] — Andrea F. Berni (@andreafrancesco) September 1, 2020

Ci sono tanti riferimenti al film d'animazione originale, ma purtroppo la poesia del cartoon manca. La parte migliore, a mio avviso, è quella in cui #Mulan cerca di integrarsi nel battaglione, ci sono alcuni momenti molto dolci. Domani la recensione di @gniola su @badtasteit [2] — Andrea F. Berni (@andreafrancesco) September 1, 2020

Vi ricordiamo che le reaction americane arrivarono a marzo, in occasione dell’anteprima del film a Hollywood.

Mulan arriverà su Disney+ anche in Italia a partire dal 4 settembre con un accesso VIP da 21,99 €. Vi ricordiamo che una volta effettuato l’accesso premium, il film resterà disponibile sul profilo utente fino a che l’abbonamento a Disney+ sarà attivo (non si tratta, quindi, di un noleggio digital con le classiche 48 ore di validità dal momento in cui viene spinto per la prima volta Play, ma, appunto, di un accesso Premium anticipato a un contenuto che, prima o poi, arriverà su Disney+ per tutti).

Il film è diretto da Niki Caro (La Ragazza delle Balene, McFarland USA) a partire da una sceneggiatura scritta da Rick Jaffa & Amanda Silver (Jurassic World, Heart of the Sea – Le Origini di Moby Dick) e Elizabeth Martin & Lauren Hynek, basata a sua volta sul poema La Ballata di Mulan.

Liu Yifei (Il Regno proibito, Once Upon a Time) è stata scelta per interpretare il ruolo di Hua Mulan a seguito di un processo di casting durato un anno. Il cast del film comprende inoltre Donnie Yen (Rogue One: A Star Wars Story), Jason Scott Lee (Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny), Yoson An (Shark – Il Primo Squalo), Utkarsh Ambudkar (Voices – Pitch Perfect), Ron Yuan (Marco Polo), Tzi Ma (Arrival), Rosalind Chao (Star Trek: Deep Space Nine), Cheng Pei-Pei (La Tigre e il Dragone), Nelson Lee e Chum Ehelepola, con la partecipazione di Gong Li (Memorie di una Geisha,Lanterne Rosse) e Jet Li (Shao Lin Si, Arma Letale 4).

Uscito nelle sale nel 1998, il lungometraggio d’animazione Disney fu candidato a un Oscar® e due Golden Globe® ed è oggi disponibile su Disney+.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti!