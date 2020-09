Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter l’attore e regista(True Blood) dirigerà, nuovo film targato TriStar Pictures.

L’opera viene descritta come una storia d’amore musicale di portata cosmica basata sulla vera storia della cosmologa e teorica americana Janna Levin. Il film sarà tratto dal racconto Life on the Möbius Strip che segue la storia di Levin e del suo rapporto inaspettato con il musicista britannico Warren Malone.

Lynda Obst (Interstellar) produrrà il film insieme a Nick Wechsler (Magic Mike). Shary Shirazi supervisionerà il progetto per la TriStar Pictures.

Il primo lungometraggio diretto da Stephen Moyer, intitolato The Parting Glass, risale al 2018. Moyer è principalmente conosciuto al grande pubblico per aver interpretato il vampiro Bill nella serie True Blood della HBO. Durante la sua carriera è apparso anche in progetti cinematografici come Detour – Fuori controllo, Zona d’Ombra, The Hatton Garden Job, Devil’s Knot – Fino a prova contraria, Evidence e The Barrens, oltre che in serie televisive come The Gifted, Fortunate Son, Shots Fired, Safe House, The Bastard Executioner, Lilies e The Starter Wife.

