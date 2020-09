Sono passati quasi tre mesi dalle riaperture, e ieri nei cinema italiani è andata in scena la prima vera sfida al box-office: a vincerla,, che ha battuto Tenet debuttando in testa agli incassi.

Andiamo con ordine: innanzitutto, i cinema riaperti sono saliti a quasi l’80% del potenziale (oltre 2100), permettendo una crescita molto forte negli incassi, che infatti sono saliti oltre il milione di euro per la prima volta dal lockdown. Ben 154mila spettatori sono andati in sala: rispetto a un anno fa il calo è di circa il 26%, ma rispetto al 2018 siamo quasi alla parità, un risultato davvero inaspettato.

A dominare la classifica After 2, con ben 650mila euro in circa 640 copie, per una media copia di oltre mille euro (davvero sorprendente se si pensa al fatto che i cinema hanno una capacità ridotta). In questo contesto difficile, il film è riuscito persino a battere l’esordio del primo film, che l’anno scorso aprì con 562mila euro e chiuse la sua corsa con 6.3 milioni di euro. È un segnale importante, insieme al successo di Tenet, che al secondo posto incassa quasi 250mila euro mantenendosi in parità rispetto al giorno precedente e un totale in otto giorni di quasi 2.8 milioni di euro.

Terza posizione per The New Mutants, che apre con 40mila euro in poco più di 260 cinema: come negli Stati Uniti, anche qui il film paga i continui rinvii e un interesse non vivacissimo. Al quarto posto Onward – Oltre la magia incassa 18mila euro, salendo a 670mila euro complessivi, mentre chiude la top-five Volevo nascondermi con diecimila euro e un totale di 580mila euro.

INCASSI ITALIA 2/9/2020

AFTER 2 – UN CUORE IN MILLE PEZZI – € 650.916 / € 650.981 TENET – € 249.114 / € 2.775.591 THE NEW MUTANTS – € 40.179 / € 40.179 ONWARD – OLTRE LA MAGIA – € 18.334 / € 670.811 VOLEVO NASCONDERMI – € 10.310 / € 579.057 DOGTOOTH – € 8.519 / € 101.963 FELLINI DEGLI SPIRITI – € 6.604 / € 26.307 GRETEL E HANSEL – € 5.199 / € 285.417 NON CONOSCI PAPICHA – € 2.646 / € 37.295 LUCY IN THE SKY – € 1.784 / € 4.546

Fonte: Cinetel