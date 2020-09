Durante la promozione stampa di, Christopher Nolan è tornato a parlare di Robert Pattinson e del suo

L’attore inglese, lo ricordiamo, ha lavorato con il regista nella pellicola di recentissima uscita dove interpreta un misterioso agente segreto, Neil.

Chiacchierando con Entertainment Tonight, Christopher Nolan si è già detto entusiasta dell’ottimo lavoro che Robert Pattinson farà con una icona come Batman, un personaggio che per sua stessa natura è soggetto a cicliche reinterpretazioni.

Una delle prime cose che ho imparato quando andai a parlare con quelli della DC Comics prima di Batman Begins è che il personaggio di Batman prospera proprio grazie alle varie riletture. Ogni generazione crea la sua versione di Batman ed è questo a mantenere sempre fresca la leggenda.

Poi, parlando di Robert Pattinson, Christopher Nolan spiega di non aver neanche avuto bisogno di vederlo in azione nel trailer per sapere che avrebbe dato vita a un’interessante nuova versione del personaggio. Gli è bastato aver lavorato con lui in Tenet.

Avendo lavorato con lui posso dire in totale sicurezza che può fare qualsiasi cosa si metta in testa di fare. E nonpotrei essere più emozionato di così nello scoprire cosa farà con Batman.

The Batman uscirà il 1° ottobre 2021.

Regista del film Matt Reeves, l’attore Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson recitano Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot.