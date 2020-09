L’ Hollywood Reporter ha intervistato la registaa proposito del suo filmin arrivo a dicembre negli Stati Uniti e naturalmente non ha potuto glissare su un altro piccolo film da lei diretto noto come, il primo film Marvel del 2021.

La regista ha innanzitutto parlato delle influenze dal mondo dei manga:

Ho delle radici manga davvero profonde e forti. Ne ho apportato un po’ negli Eterni e non vedo l’ora di fare leva sul connubio tra oriente e occidente.

Ha poi parlato delle proporzioni, visto che Gli Eterni racconterà anche la storia dell’umanità e delle divinità:

Quanto in là possiamo spingerci con le proporzioni dopo [Avengers:] Endgame? Non sto lavorando al film solo da regista, ma anche da fan.

Nonostante non abbia mai lavorato con un budget tanto elevato, Zhao si è sentita libera:

Ho girato questo film esattamente come volevo girarlo. In esterni. All’ora d’oro. Riprese a 360° esattamente come ho fatto con Nomadland. Stesse attrezzature. È un po’ surreale, sto ancora aspettando di perdere l’altra scarpa. Ma non è successo. Sono stata molto fortunata che la Marvel abbia voluto prendersi dei rischi facendo qualcosa di diverso.

Il giornale ha chiesto anche un parere al presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, che ha avuto solo parole positive:

Chloé riuscirebbe a tenere testa a Malick, lavorando al film più piccolo e esoterico al mondo e a Star Wars o a One-Punch Man in modo altrettanto unico e spettacolare. Finiva delle grosse riunioni di produzione con noi per l’approvazione di decine di costumi, creature e progetti intergalattici e poi saliva sul suo furgone alimentato con olio di semi e pannelli solari guidando verso il Dakota per dedicarsi a Nomadland. Il fatto che riesca ad abbracciare tutta questa varietà è ammirevole.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

L’uscita è prevista per febbraio 2021.

