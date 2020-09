Si parla da molto tempo di un nuovo possibile film dedicato a. Niente di certo è stato annunciato negli ultimi tempi, anche se molti fan hanno sempre tirato in ballo il nome dicome possibile protagonista del cinecomic (nei panni di John Stewart).

Washington, come sappiamo, è attualmente nelle sale in Tenet, nuovo film di Christopher Nolan. E proprio in una recente intervista Geeks of Color ha chiesto a Nolan e all’attore cosa ne pensassero di una nuova loro collaborazione per un ipotetico reboot di Lanterna Verde. Washington ha iniziato la conversazione dicendo semplicemente: “Chiediglielo“, riferito a Nolan.

Il regista ha poi risposto:

Penso che i miei giorni con la DC siano finiti. Ma penso che [Washington] sarebbe una scelta eccellente.

Durante il Comic-Con del 2018 Geoff Johns aveva brevemente parlato del progetto cinematografico di Green Lanter Corps:

È una rivisitazione completa, proprio come ho fatto con Green Lantern Rebirth. Spero di poter consegnare alla Warner Bros. e alla DC una sceneggiatura buona, che piaccia e che vogliano sviluppare. Celebra la mitologia reinventandola in maniera diversa, chi ha letto la mia run di Lanterna Verde troverà molte linee in comune.

Qua sotto potete leggere la sinossi del film di Lanterna Verde con Ryan Reynolds uscito nelle sale nel 2011: