Nel 2016 è approdato nelle sale, sequel del film del 2013 diretto da Louis Leterrier.

Come sappiamo il film è arrivato in sala con il semplice titolo Now You See Me 2, ma lo sceneggiatore Ed Solomon (Men in Black, Bill & Ted Face the Music) ha di recente rivelato su Reddit durante una conversazione con gli utenti che inizialmente aveva pensato a un altro titolo per il film:”Now You Don’t“, riferito al gioco di parole “Ora mi vedi” e “Ora non puoi”. Il reparto marketing tuttavia non ha accettato tale proposta.

Il secondo capitolo del franchise, Now You See Me 2, pur non essendo stato un trionfo al botteghino americano (con poco più di 65 milioni di dollari incassati in patria), ha ottenuto buoni risultati nelle sale di tutto il mondo guadagnando complessivamente 269 milioni di dollari. Il primo capitolo invece, costato 75 milioni di dollari, ne ha incassati 117 a livello nazionale e 351 in tutto il globo.

Jon M. Chu ha diretto il film arrivato nelle sale a giugno 2016 su una sceneggiatura di Pete Chiarelli (Ricatto d’amore) e Ed Solomon.

La sinossi:

Un anno dopo aver battuto l’FBI e essersi conquistati l’adulazione pubblica con i loro incredibili spettacoli, i Quattro riemergendo in Now You See Me 2 soltanto per trovarsi faccia a faccia con un nuovo nemico che li costringe a mettere in atto uno delle più pericolosi truffe in assoluto.

Del cast della seconda pellicola facevano parte Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, Jay Chou, Sanaa Lathan, Michael Caine e Morgan Freeman.

Per il momento non è chiaro chi tornerà nel terzo film.

