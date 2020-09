(nota anche come Sue C. Nichols o, che si faceva chiamare lei, Mother Nichols ) è morta a soli 55 anni: ad annunciare la scomparsa dell’artista la Walt Disney Animation, nei film della quale ha avuto una grande influenza. Nella sua carriera ha lavorato come designer a pellicole come La Bella e la Bestia, Hercules, Mulan, La Principessa e il Ranocchio, e come modellista di serie come Muppet Babies (per la quale ha vinto un Emmy).

Questo il comunicato diffuso da Disney Animation:

Siamo profondamente addolorati dalla scomparsa di Sue Nichols Maciorowski, influente responsabile dello sviluppo visuale e story artist che ha contribuito a definire il design e le narrazioni dei film del Rinascimento Disney e oltre. Ne La Bella e la Bestia, ha contribuito sia allo sviluppo visuale che alla storia, e ha creato i primi artwork dello sviluppo visuale di Aladdin. Da lì, ha realizzato il design dei personaggi e lo sviluppo visuale del Re Leone, Il Gobbo di Notre Dame, Mulan e Lilo & Stitch. In Hercules, ha creato la guida allo stile che ha definito il design greco, e ha supervisionato l’aspetto di tutto il film tra layout, animazione, effetti, color styling e altro ancora. Il titolo “Stilista di produzione” è stato creato appositamente per lei, perché nessuno aveva mai avuto un ruolo come il suo alla Disney Animation. Nella Principessa e il Ranocchio, ha suggerito di ispirarsi ad artisti del Rinascimento di Harlem come Aaron Douglas per la canzone di Tiana “Almost There”, aiutando a storyboardare e progettare l’intera sequenza stilizzata. Recentemente, ha creato i primi design del personaggio di Maui per Oceania. L’animatore e regista Eric Goldberg: “Mancherà tantissimo a chi di noi ha avuto la fortuna di lavorare con lei, ma la sua influenza in quei film durerà per sempre”.