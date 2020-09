Chiacchierando con Comingsoon.net ha così spiegato la sua assenza e quella dell’agente Smith:

Lana Wachowski mi aveva chiamato all’inizio dello scorso anno. Io e le Wachowski abbiamo lavorato insieme cinque volte, per i tre Matrix, per V for Vendetta e Cloud Atlas. Ho girato il mondo insieme a loro per molti, molti anni. Per cui sì, Lana aveva tutte le intenzioni di coinvolgermi in questo nuovo Matrix. Ho partecipato a un reading insieme a Keanu, Carrie e un po’ di altra gente dai vecchi film. Ho amato molte cose, altre meno. Ne parlai con Lana e quando mi arrivò l’offerta dalla Warner ho detto sì il giorno dopo aver parlato con Lana.

All’epoca, come peraltro aveva già avuto modo di spiegare a gennaio, Hugo Weaving aveva in agenda degli impegni al National Theatre di Londra da novembre ad aprile, ma Lana voleva che girasse le sue scene da febbraio a maggio, una sovrapposizione impossibile:

Pensavo che avrei potuto fare le mie scene a maggio, giugno e luglio. Si era parlato di soldi, c’erano delle negoziazioni in corso. Sembrava tutto risolto, c’era accordo sulle date, ma poi per Lana sembrava che la cosa non potesse funzionare. È stata lei a interrompere le negoziazioni. Ed è lì che è finito tutto. Fondamentalmente pensava che il mio impegno con il teatro non poteva adattarsi alle date che aveva scelto per me. Mi dispiace non poter essere a Berlino con loro, ma si è trattato di una sua decisione. So che hanno cominciato le riprese a San Francisco, poi Chicago e Berlino, dove hanno dovuto ricominciare le riprese. Non so come sta andando, ma sì, sarebbe stato fantastico essere lì con loto. Voglio bene a Keanu e Carrie e non li vedo da un po’. Comunque non vedo l’ora di vedere come sarà il film.