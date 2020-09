Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

sono stati i protagonisti di un esilarante battibecco su Twitter senza esclusione di colpi.

Il motivo? Tutto è partito da un atto d’amore del noto regista nei confronti di Josh Brolin, a cui affiderebbe volentieri il ruolo del giudice Dredd. “Sfidatemi” aveva scritto il regista su Twitter.

Non c’è voluto molto prima che il tweet attirasse l’attenzione di un attore particolarmente interessato: Karl Urban. La star di The Boys, ricordiamo, aveva interpretato il personaggio nello sfortunato film del 2012 e ha deciso di replicare al regista (supponiamo in termini scherzosi) con una schermata del punteggio ottenuto da Warcraft – L’inizio su Rotten Tomatoes:

La replica del regista? “Con ‘vi sfido’ intendevo discuterne in maniera amichevole e umoristica…Karl Urban“.

By “fight me,” I obviously meant let’s discuss in a friendly & good humored manner… @KarlUrban! pic.twitter.com/WDJmLBcOtc — Duncan Jones (@ManMadeMoon) September 3, 2020

Dredd – Il Giudice dell’Apocalisse con Karl Urban è uscito nel 2012, e in molti ancora a distanza di anni continuano a chiedere a gran voce un sequel del film. Lo scorso marzo l’attore aveva risposto alla domanda di un fan in questi termini: