The New Mutants

In un’intervista rilasciata alla BBC , il regista di, ha parlato dei tagli di budget cui è stato sottoposto il suo film e di come, in futuro, cercherà di scegliere i film ai quali lavorerà con una maggior attenzione.

Parlando del particolare contesto produttivo di un lungometraggio che, fra le altre cose, si è ritrovato nel bel mezzo di una fusione fra due colossi di Hollywood spiega:

Ci siamo ritrovati nel bel mezzo di una situazione alquanto spiazzante con cui quale la maggior parte della gente non ha a che fare. Alla fine ce l’abbiamo fatta, ma non è stata semplice. Ti ritrovi a dover resistere a una situazione in cui tutto si assottiglia di continuo tanto che alla fine non riesci quasi a credere di avercela fatta. Una volta che inizi il film e hai a che fare con le difficoltà di budget ti ritrovi sostanzialmente a segare a metà il tuo film. Non in modo negativo, sia chiaro, ma nella classica maniera da “realtà di Hollywood” con cui qualsiasi regista ha a che fare. Ti assicuro che anche chi fa dei film da 200 milioni di dollari in realtà ne vorrebbe 400 di budget […] Sceglierò con più attenzione i miei prossimo progetti.

La nuova sinossi ufficiale:

In questo terrificante film ricco d’azione basato sui fumetti Marvel, cinque giovani ragazzi dotati di poteri speciali vengono rinchiusi in un istituto segreto per essere sottoposti a trattamenti che, viene detto loro, li curerà dal pericolo che rappresentano per loro stessi e per gli altri. Sono Danielle Moonstar aka Mirage (Blu Hunt), che crea illusioni basandosi sulle paure altrui, Rahne Sinclair (Maisie Williams), che si trasforma nel lupo mannaro Wolfsbane, Sam Guthrie (Charlie Heaton), che, come Cannonball, può volare alla velocità del suono protetto da un campo di forza, Roberto da Costa aka Sunspot (Henry Zaga), che assorbe e incanala il potere del sole, e Illyana Rasputin aka Magik (Anya Taylor-Joy). Sorella minore di Colossus, Magik viene protetta da un’armatura a suo piacimento e può brandire un’arma che amplifica le sue abilità psichiche e superumane. Invitati dalla dottoressa Cecilia Reyes (Alice Braga) a condividere le loro storie su quando si sono manifestati per la prima volta i loro poteri, i cinque “pazienti” si rendono conto di essere in una classe di persone chiamate mutanti, che storicamente sono sempre stati marginalizzati e temuti. Nel raccontare le storie delle loro origini, le loro memorie sembrano tramutarsi in terrificanti realtà. Presto, si interrogheranno su cosa sia reale e cosa non lo sia: diventa sempre più chiaro che l’istituto non è ciò che sembra. Ora la domanda è: perché sono tenuti prigionieri? E chi sta cercando di distruggerli?

Nel cast del film sono presenti Anya Taylor-Joy (Magik), Maisie Williams (Wolfsbane), Charlie Heaton (Cannonball), Henry Zaga (Sunspot), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes) e Happy Anderson (Reverendo Sinclair).

I 20th Century Studios hanno sviluppato il film con Simon Kinberg (X-Men: Dark Phoenix) alla produzione, assieme a Lauren Shuler Donner. Il regista Josh Boone si è occupato anche della sceneggiatura assieme a Knate Gwaltney.

I Nuovi Mutanti sono comparsi in una graphic novel Marvel del 1982, diventando poi un albo mensile nel 1983. Il team era composto da un gruppo di giovani aspiranti X-Men che frequentava la scuola di Charles Xavier e includeva Dani Moonstar, Sunspot, Wolfsbane, Cannonball, Karma, e in seguito avrebbe accolto Magik, sorella minore di Colosso, Warlock e Cypher.