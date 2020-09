Una delle mie inquadrature preferite nel film, che non è niente di speciale, è quella sulla prua della nave con le onde che si infrangono al contrario. Eravamo su questo rompighiaccio quando pensammo: “Proviamo a piazzare la cinepresa lì fuori attaccandola allo scafo”. [Il direttore della fotografia] Hoyte e Ryan, il nostro capo macchinista, trovarono un piccolo oblò a prua e costruirono un binario per far scivolare la cinepresa all’esterno e usare una specie di bastone per tenerla ferma rivolta verso il basso.

È stata [ride], è stata un’inquadratura molto complessa da realizzare, ma sono cose che non avremmo mai osato fare quando abbiamo cominciato a usare quelle cineprese [IMAX] per Il Cavaliere Oscuro. Semplicemente, con il tempo e l’esperienza, finisci per utilizzarle come ogni altra cinepresa, ed è stato liberatorio.