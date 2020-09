Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

Dal 10 settembre saranno disponibili in Dvd e Blu-Ray molti titoli Warner Bros. tra cuidi Checco Zalone,

Qua sotto potete leggere il comunicato stampa ufficiale con tutti i dettagli:

TOLO TOLO

IL FILM CAMPIONE D’INCASSI DI

CHECCO ZALONE

ARRIVA IN DVD e BLU-RAY™ DAL 10 SETTEMBRE

DISTRIBUITO DA WARNER BROS. HOME ENTERTAINMENT

IN ARRIVO ANCHE

BIRDS OF PREY, IL DIRITTO DI OPPORSI, LA MIA BANDA SUONA IL POP

e LO SPECIALE COFANETTO CON TUTTI I 5 SUCCESSI DI CHECCO ZALONE

“Tolo Tolo“, il quinto film di Checco Zalone, che per la prima volta in carriera ricopre anche il ruolo di regista, arriva in DVD e Blu-Ray a partire dal 10 settembre.

Il film racconta la storia di Checco, che non compreso da madre patria, trova accoglienza in Africa. Ma una guerra lo costringerà a far ritorno percorrendo la tortuosa rotta dei migranti. Lui, Tolo Tolo, granello di sale in un mondo di cacao.

Tra i contenuti extra del film, capace di incassare più di 45 milioni di euro al box office italiano, si ricordano il videoclip “Immigrato” e il backstage delle riprese, durate circa 9 mesi, dal primo ciak in Kenya, passando per il deserto del Marocco e Malta, fino ad arrivare in Italia.

Sempre a partire dal 10 settembre, in occasione dell’arrivo in Home Video di “Tolo Tolo”, sarà disponibile in DVD lospeciale cofanetto con tutti i cinque grandi successi cinematografici di Checco Zalone (“Quo Vado”, “Che bella giornata!”, “Cado dalle nubi”, “Sole a catinelle”, in aggiunta alla novità “Tolo Tolo”). Nello stesso giorno, sempre in DVD, in arrivo anche le edizioni speciali dedicate alla comedy italiana con il Cofanetto Ficarra e Picone, il Cofanetto Aldo, Giovanni e Giacomo, il Cofanetto Fabio De Luigi e la Comedy Collection.

Non è finita qui, dal 10 settembre arriva anche “Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)” in DVD, Blu-Ray, 4K Ultra HD e Steelbook Blu-ray; “Il Diritto di Opporsi” in DVD e Blu-Ray e “La mia banda suona il pop” in DVD.

In DVD, Blu-Ray e 4K UHD dal 10 settembre

“Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)”, il film di Cathy Yan con Margot Robbie (“Tonya”) protagonista che torna a vestire i panni di Harley Quinn, arriva in DVD, Blu-Ray e 4K UHD dal 10 settembre.

Avete mai sentito la storia della poliziotta, dell’uccello canterino, della psicopatica e della principessa mafiosa? “Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)” è una storia contorta raccontata dalla stessa Harley, come solo lei sa fare. Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Huntress, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non avrà altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.

Affiancano Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead (“10 Cloverfield Lane”, “Fargo” in TV) nel ruolo di Huntress; Jurnee Smollett-Bell (“True Blood” della HBO) nei panni di Black Canary; Rosie Perez (“Fearless- Senza paura”, “Pitch Perfect 2”) in quelli di Renee Montoya; Chris Messina (“Argo”, “Sharp Objects” in TV) è Victor Zsasz; ed Ewan McGregor (“Doctor Sleep”, i film “Trainspotting”) è Roman Sionis. Fa il suo esordio sul grande schermo Ella Jay Basco, nel ruolo di Cassandra “Cass” Cain.

Diretto da Cathy Yan da una sceneggiatura di Christina Hodson (“Bumblebee”), il film è basato sui personaggi della DC Comics. Margot Robbie ha anche prodotto la pellicola assieme a Bryan Unkeless e Sue Kroll. I produttori esecutivi del film sono Walter Hamada, Galen Vaisman, Geoff Johns, Hans Ritter e David Ayer.

LA MIA BANDA SUONA IL POP

In DVD dal 10 settembre

“La mia banda suona il pop”, il film di Fausto Brizzi con Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Paolo Rossi e Diego Abatantuono, arriva in DVD dal 10 settembre.

Il magnate russo Ivanov sogna una réunion a Pietroburgo del suo complesso musicale italiano preferito, i Popcorn, (Christian De Sica, Massimo Ghini, Paolo Rossi, Angela Finocchiaro) famosissimi negli anni ’80. Il manager della band, Franco (Diego Abatantuono), che vive tra Italia e Russia, viene contattato a questo proposito da tale Olga, donna di fiducia di Ivanov. Così i quattro membri della band, un po’ arrugginiti, sono pronti alla nuova avventura…Tra prove costumi, sound check, liti, vecchi amori e vecchi rancori, i quattro scoprono con stupore di dover fungere da cavallo di troia per una colossale rapina ai danni di Ivanov progettata da Olga. Le loro resistenze sono inutili. Ma le perplessità si convertono ben presto in sentimenti di polarità opposta. I quattro vedono nel progetto criminale un potenziale salvifico per le vite di tutti…Che succederebbe quindi se provassero a rubarli loro quei soldi? Perché non tentare il colpaccio?

IL DIRITTO DI OPPORSI

In DVD e Blu-Ray dal 10 settembre

“Il Diritto di opporsi”, un dramma illuminante che porta sul grande schermo una delle storie più importanti del nostro tempo, con protagonisti Michael B. Jordan e i premi Oscar® Jamie Foxx (“Ray”, “Baby Driver – Il genio della fuga”, “Django: Unchained”) e Brie Larson (“Room”, “Short Term 12” e “Captain Marvel”), arriva in DVD e Blu-Ray dal 10 settembre.

Il premiato regista Destin Daniel Cretton (“Il castello di vetro”, “Short Term 12”) ha diretto il film da una sceneggiatura che ha co-scritto, tratta dal pluripremiato best-seller di memorie ad opera di Bryan Stevenson.

“Il diritto di opporsi” si basa sulla vera storia, potente e stimolante, del giovane avvocato Bryan Stevenson (Jordan) e la sua storica battaglia per la giustizia. Dopo essersi laureato ad Harvard, Bryan avrebbe potuto scegliere fin da subito di svolgere dei lavori redditizi. Al contrario, si dirige in Alabama con l’intento di difendere delle persone condannate ingiustamente, o che non avevano una rappresentanza adeguata, con il sostegno dell’attivista locale Eva Ansley (Larson). Uno dei suoi primi casi, nonché il più controverso, è quello di Walter McMillian (Foxx), che nel 1987 viene condannato a morte per il famoso omicidio di una ragazza di 18 anni, nonostante la preponderanza di prove che dimostrano la sua innocenza, e il fatto che l’unica testimonianza contro di lui è quella di un criminale con un movente per mentire. Negli anni che seguono, Bryan si ritroverà in un labirinto di manovre legali e politiche, di razzismo palese e sfacciato, mentre combatte per Walter, e altri come lui, con le probabilità – e il sistema – contro.

COFANETTI COMEDY ITALIANA

In DVD dal 10 settembre

CHECCO ZALONE: una raccolta di 5 film record di incassi del grande comico pugliese.

Tolo Tolo

Cado dalle Nubi

Che bella giornata

Sole a catinelle

Quo vado?

FICARRA & PICONE: un imperdibile cofanetto che raccoglie 4 esilaranti film interpretati e diretti dall’irrefrenabile duo comico!

Il primo Natale

L’ora legale

Andiamo a quel paese

Il 7 e l’8

ALDO, GIOVANNI E GIACOMO: 4 film di successo del trio comico più famoso d’Italia, raccolti in un irresistibile cofanetto!

Odio l’estate

Il ricco, il povero e il maggiordomo

Fuga da Reuma Park

La banda dei Babbi Natale

FABIO DE LUIGI: 4 divertenti commedie del poliedrico Fabio De Luigi, conduttore, comico, regista e attore dai mille volti.

10 giorni senza mamma

Ti presento Sofia

Tiramisù

Soap Opera

COMEDY COLLECTION: una raccolta di 4 film di successo di Paolo Genovese, acclamato regista e sceneggiatore.

Perfetti sconosciuti

Immaturi

Immaturi – Il viaggio

Tutta colpa di Freud

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti!