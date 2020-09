Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

I cittadini inglesi a cui manca l’esperienza cinematografica e che vogliono sentirsi un po’ più “reali” presto potranno farlo a Sandringham, una delle proprietà della regina Elisabetta che sarà trasformata in un cinema drive-in.

A partire dal 25 settembre nel giardino della proprietà verranno proiettati titoli come 1917, The Greatest Showman, Oceania e A Star is Born. Tra i film prossimamente in programmazione anche Bohemian Rhapsody, Toy Story e Rocketman.

I biglietti per il drive-in saranno in vendita a 32 sterline e 50 e sono acquistabili su sandringhamestat.co.uk. Aggiungendo 7,50 sterline in più a persona, gli spettatori potranno migliorare l’esperienza con una zona di parcheggio più ampia, sedie a sdraio, un tavolino e dei popcorn.

La regina dovrà rinunciare a una sbirciatina al suo nuovo “cinema” visto che al momento si trova Balmoral, in Scozia, per le sue vacanze estive e lì resterà fino a metà ottobre. A Sandrigham rientrerà invece ai primi di dicembre.

Nel corso dell’anno Sandringham ospita altri eventi di carattere culturale tra cui tour nei giardini, raccolta di mele, esibizioni teatrali e musicali e una fiera natalizia.

Per ogni biglietto staccato una sterlina sarà donata al Woodland Trust/Rainforest Alliance. Sul posto ci sarà anche un bar con bibite, cibo e alcolici in vendita.

Fonte