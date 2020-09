Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Mulan di Niki Caro 4 settembre 2020

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel caso vi fosse sfuggito, colei che annunciacon un cammeo in una delle scene finali del film di Niki Caro ora su Disney+ è, colei che prestò la voce al personaggio nel film d’animazione del 1998.

Il cammeo dell’attrice che di recente abbiamo visto in Agents of S.H.I.E.L.D. nei piani iniziali doveva essere un altro, come raccontato al New York Times:

Dovevo essere la potenziale suocera per la scena della mezzana, ma a causa delle condizioni meteorologiche volevano che dessi la disponibilità per un mese giusto per evitare problemi. I produttori di “Agents of S.H.I.E.L.D.” non la presero bene: “Non puoi assentarti per un mese!”. Capivo completamente e in generale sono sempre molto zen su queste cose. Dissi: “Guardate, non era destino. Ci abbiamo provato, peccato”. Perciò persi le speranze, e poi a Jason e a Niki [Caro, la regista] venne questa fantastica idea: invece di girare una scena intera avrei dovuto fare un cammeo alla fine per annunciare Mulan all’imperatore. La trovai una cosa appropriata e bellissima, un piccolo omaggio e un riferimento al passaggio di testimone. E poi questa volta serviva solo una settimana, perciò è andato tutto liscio.

L’attrice ha poi ammesso una certa delusione per la decisione di fare uscire il film su Disney+:

Mi dispiace che i fan non possano vederlo sul grande schermo, Niki Caro ha fatto un lavoro geniale per creare queste immagini. Spero che in futuro possano fare un’uscita limitata al cinema.

Quanto all’importanza del film d’animazione per la comunità LGBTQ:

Rimango sempre senza parola quando ragazze e ragazzi della comunità LGBTQ si avvicinano con le lacrime agli occhi perché si sono immedesimati in Mulan e sono rimasti toccati dalle immagini in cui lei si trasforma in un maschio. C’era così tanto nel film che rappresentava un valore aggiunto. Sono certa che Yifei avrà tante lodi come la Mulan live-action, ma spero che la gente possa avere sempre un po’ di spazio nel cuore per il film d’animazione. Insomma, almeno lì si taglia i capelli! [ride]. Un sacco di mamme mi dicevano: “Mia figlia si è tagliata i capelli a causa tua”. Ho ricevuto un po’ di lamentele. Cosa rispondevi? Poi ricrescono.

Il film è diretto da Niki Caro (La Ragazza delle Balene, McFarland USA) a partire da una sceneggiatura scritta da Rick Jaffa & Amanda Silver (Jurassic World, Heart of the Sea – Le Origini di Moby Dick) e Elizabeth Martin & Lauren Hynek, basata a sua volta sul poema La Ballata di Mulan.

Liu Yifei (Il Regno proibito, Once Upon a Time) è stata scelta per interpretare il ruolo di Hua Mulan a seguito di un processo di casting durato un anno. Il cast del film comprende inoltre Donnie Yen (Rogue One: A Star Wars Story), Jason Scott Lee (Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny), Yoson An (Shark – Il Primo Squalo), Utkarsh Ambudkar (Voices – Pitch Perfect), Ron Yuan (Marco Polo), Tzi Ma (Arrival), Rosalind Chao (Star Trek: Deep Space Nine), Cheng Pei-Pei (La Tigre e il Dragone), Nelson Lee e Chum Ehelepola, con la partecipazione di Gong Li (Memorie di una Geisha,Lanterne Rosse) e Jet Li (Shao Lin Si, Arma Letale 4).

Uscito nelle sale nel 1998, il lungometraggio d’animazione Disney fu candidato a un Oscar® e due Golden Globe® ed è oggi disponibile su Disney+.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti!