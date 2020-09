Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Secondo quanto riportato da Deadline (Luke Cage) e(Gotham) sarebbero entrati a far parte del cast di, thriller scritto e diretto da Emerson Moore.

L’opera si concentra su un gruppo di sei sconosciuti che si risveglia disorientato e intrappolato in un infinito campo di grano, scoprendo in seguito che qualcosa di misterioso sta cacciando i malcapitati. Armati di oggetti di fortuna apparentemente casuali i sei individui dovranno unire le forze per fuggire da quel contesto e sopravvivere.

Gli attori si vanno quindi a unire al cast insieme a Jordan Claire Robbins (The Umbrella Academy). La sceneggiatura del lungometraggio è stata scritta dallo stesso Moore insieme a Sean M. Wathen e JD Dobkin. Michael Philip (The Doorman) e Jason Moring si stanno occupando della produzione.

Theo Rossi è recentemente apparso in progetti come Serpente a Sonagli, Ghosts of War, Vault, American Skin, Quando l’Amore ti Spezza e anche in progetti televisivi come Luke Cage di Netflix e Sons of Anarchy. Prossimamente apparirà in Army of the Dead, nuovo film di Zack Snyder.

Shane West è comparso invece in ilm come Here Alone, Awakening the Zodiac,Red Sky, Hollywood Rules, The Presence, Red sands – La forza occulta, The Lodger – Il pensionante e in La leggenda degli uomini straordinari oltre che in serie televisive come E.R. – Medici in prima linea, Salem e Gotham.

Il progetto è attualmente in produzione a Toronto.

