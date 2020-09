In un’intervista con Variety incentrata sul suo debutto alla regia conha rifletto sulla sua carriera parlando dei traguardi, degli ostacoli e dei passi falsi.

Partendo proprio dai passi falsi, l’attrice ha parlato di Catwoman e della sua insoddisfazione per il ruolo:

La storia non mi convinceva. Ricordo di averne discusso: “Perché Catwoman non può salvare il mondo come fanno Batman e Superman? Perché salva semplicemente le donne da una crema facciale che ti spacca il viso?”. Ero soltanto l’attrice prescelta, non ero il regista. Non potevo dire la mia, non contava molto.

Dopo la sua apparizione nel film di 007 La morte può attendere, i produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson proposero uno spin-off sul suo personaggio, Jinx, ma la MGM non accolse con favore l’idea di spendere 80 milioni di dollari:

L’attrice decise allora di cogliere la palla al balzo con Catwoman:

La gente mi diceva: “Non puoi farlo. Hai appena vinto un Oscar”. Visto che non ero riuscita a fare il film di Jinx, pensai: “Questa è un’ottima occasione per una donna di colore nei panni di una supereroina. Perché no?”.

Sul rapporto difficile con Bryan Singer, invece, ha spiegato:

Bryan non è una persona molto alla mano con cui lavorare. Tutti conoscono la sua storia e non c’è bisogno che la ripeta, tutti sono al corrente delle difficoltà e di ciò con cui ha dovuto fare i conti. A volte mi arrabbiavo davvero tanto con lui. Ci litigavo, lo insultavo perché ero frustrata. Prendo molto seriamente il mio lavoro, perciò quando viene messo in discussione sbarello. Al contempo ho molta compassione per le persone in crisi, e Bryan è una di queste.

Con qualunque cosa stesse facendo i conti, non era sempre molto presente. Non sembrava lì con noi. Noi eravamo in esterni a congelarci sul set di X-Men a Banff, in Canada, con le temperature sotto zero, e lui non era concentrato. È ovvio che ti arrabbi un po’.