In una recente intervista con ET Online è tornato a parlare della saga cinematografica di Hunger Games in cui ha interpretato Peeta Mellark.

L’attore ha raccontato di godere ancora di ottimi rapporti con il cast: ha incontrato Jennifer Lawrence proprio durante la quarantena (durante una cena con distanziamento sociale – ha precisato) e Liam Hemsworth l’anno scorso.

Ha poi ammesso che tornerebbe senza pensarci due volte nel prequel in fase di sviluppo, pur dichiarando di non sapere nulla della storia:

Non so molto sulla storia, ma se riguardasse il modo in cui siamo finiti nel mondo degli Hunger Games, sarebbe estremamente interessante. Vorrei che ci fosse Peeta solo per tornare a lavorare con le stesse persone e in quel mondo. […] Adoro quel cast e quella troupe, perciò lo farei senza alcun dubbio.

Ricordiamo che Francis Lawrence tornerà dietro la macchina da presa per dirigere Ballata dell’usignolo e del serpente, adattamento del romanzo di Suzanne Collins prequel della saga di Hunger Games.

Il nuovo romanzo è arrivato nei negozi il 19 maggio anche in Italia con Mondadori. Il protagonista è un giovane Coriolanus Snow, colui il quale diventerà il vero antagonista della saga di Hunger Games ma che in questa storia ha solo 18 anni e viene scelto come mentore dei decimi Hunger Games per una giovane ragazza del Distretto 12, la futura casa di Katniss Everdeen.