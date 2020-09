Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Come annunciato da Dwayne Johnson a inizio settembre le riprese di, nuovo film Netflix, sono pronte a iniziare nuovamente in questi giorni (qui trovate il video di Johnson mentre parla della questione ).

Il fatto è ora confermato anche dall’attrice Gal Gadot, che con due scatti pubblicati su Facebook che mostrano la star mentre si sottopone al tampone prima di tornare ufficialmente sul set per via di tutte le precauzioni che le produzioni stanno mettendo in atto legate alla pandemia da COVID 19.

Trovate il post con le foto qua sotto:

Getting ready to head back to the Red Notice set💃🏻but prep looks a little different now..😳#staysafe Pubblicato da Gal Gadot su Mercoledì 9 settembre 2020

Lo stop alle riprese di Red Notice era stato dato a metà marzo da Dwayne Johnson con un post Instagram in cui scriveva:

Stiamo spingendo pausa sulla produzione targata Netflix del nostro Red Notice, diventerà effettiva da lunedì per le prossime due settimane. È un mio privilegio il poter parlare faccia a faccia con la nostra troupe per aiutare tutti fornendo un po’ di chiarezza e linee guida dal momento che ora come ora la cosa più importante è far sì che tutti possano tornare a casa dalle proprie famiglie ovviamente preoccupate. Dobbiamo proteggere i nostri piccoli, i nostri partner, le persone che amiamo e i più anziani. Continueremo a monitorare ed esaminare la situazione da vicino in maniera tale da poter prendere le decisioni migliori dapprima per le nostre famiglie e poi per i nostri affari. Siamo una nazione resiliente che, alla fine, riesce sempre ad alzarsi se serve essere responsabili per lavorare insieme e superare qualsiasi difficoltà che si pone sul nostro cammino. Il nostro paese farà il suo dovere, così come il resto del mondo farà il suo. Siate vigili, tutelatevi, restate in salute e proteggetevi l’un l’altro. È una cosa che coinvolge tutti noi. DJ

Il film, che verrà diretto da Rawson Marshall Thurber (Una Spia e Mezzo, Come ti Spaccio la Famiglia), segue un agente dell’Interpol che si mette alla ricerca del ladro d’arte più ricercato del mondo.

Tra i produttori del progetto troviamo Beau Flynn della Flynn Picture Co. e Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia per la Seven Bucks Productions.

Per il colosso dello streaming si tratterà di uno sforzo produttivo non indifferente: Deadline suggeriva l’anno scorso un budget di almeno 130 milioni di dollari, anche se non è chiaro se nel frattempo la cifra è stata ritoccata per eccesso o per difetto.

Cos ne pensate del nuovo film Netflix con Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot – Red Notice? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

