ha lavorato duramente per poter vestire i panni di Billy Batson (adulto) nel cinecomic DCdiretto da David F. Sandberg .

Parlando con Nerdbot l’attore ha tuttavia rivelato che inizialmente pensava che non avrebbe ottenuto il ruolo nel cinecomic a causa di… Dwayne Johnson! Ecco cosa ha dichiarato:

Secondo i fumetti Black Adam e Captain Marvel – mio omonimo – sono lo yin e lo yang l’uno per l’altro. Sono identici. In realtà è per questo che pensavo di non avere nessuna possibilità di ottenere l’ingaggio. Lui [Dwayne Johnson] era già stato scritturato per Black Adam e sapevo abbastanza bene che Captain Marvel/Shazam e Black Adam erano fondamentalmente doppelgänger, solo con uno schema cromatico diverso e tagli di capelli leggermente diversi.