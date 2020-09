Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker di J.J.Abrams 18 dicembre 2019

Le dichiarazioni disu quanto il team della Lucasfilm “aveva pianificato” circa le origini di Rey nel nuovo Star Wars possono, da una parte, aver avuto un effetto sorpresa in alcuni e aver confermato dei sospetti in altri (trovate tutto quello che c’è da sapere in questo articolo ).

In buona sostanza, durante una comparsata al Jimmy Kimmel Live in cui ha risposto alle domande del collega Josh Gad, ha spiegato che la Lucasfilm, fra le tante strade che aveva ipotizzato come percorribili, c’era anche quella di un legame di parentela con Obi-Wan Kenobi.

Poi, come noto grazie agli eventi di Star Wars: l’ascesa di Skywalker, si è scelta quella del “Rey nipote di Palpatine”.

Ma non divaghiamo.

Comic Book segnala un video pubblicato su Twitter che effettua un pratico riassunto di anni e anni di speculazioni e illazioni sul “Quali sono le origini di Rey?” fatte con interventi dei talent registrati nei vari impegni stampa e con estratti dagli extra delle edizioni home video delle pellicole:

Eccolo qua sotto:

yOu aRe a PaLpAtiNe! poor Daisy, she deserved so much better pic.twitter.com/VeZzY3AYW9 — Centennial🦋 (@CentennialReylo) September 9, 2020

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, gli altri film della saga e le varie serie animate di Star Wars sono disponibili su Disney+, la piattaforma streaming della Disney.

Nel cast del film abbiamo ritrovato Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o. Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Il lungometraggio è uscito nelle sale cinematografiche lo scorso 18 dicembre e ha incassato, a livello globale, 1.074 milioni di dollari.

Cosa ne pensate di questo video dedicato alle varie teorie e illazioni sui genitori e i parenti di Rey che, dal 2015 al 2019, sono state fatte dai talent della Nuova Trilogia di Star Wars? Ditecelo, come sempre, nei commenti qua sotto!