Avatar 2 di James Cameron 18 dicembre 2020

Dal set dei sequel di Avatar: Sigourney Weaver non ha mai timore di girare senza controfigura, nemmeno sott’acqua!

Un aspetto che sta differenziando molto la produzione dei sequel dida quella del film originale è il fatto che, forse per tenere desta l’attenzione sui nuovi film (rinviati recentemente per l’ennesima volta), arrivino online molte più foto dal set. Oggi abbiamo infatti l’opportunità di vedere le prime immagini disul set: l’attrice tornerà nel film nei panni di un nuovo personaggio, e a giudicare in particolare dalla seconda immagine sembra sarà un Na’vi (lo dimostrano i guanti motion-capture con un numero diverso di dita). Nella prima foto, la vediamo impegnata nelle riprese subacquee, come sottolinea anche la didascalia:

Nei sequel di Avatar torneranno Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, Matt Gerald. A loro si aggiungono Kate Winslet, Edie Falco, Jemaine Clement, David Thewlis e Michelle Yeoh.

Ricordiamo che l’emergenza Coronavirus ha costretto la produzione a interrompersi per alcuni mesi. Le riprese in Nuova Zelanda sono riiniziate, ma la Lightstorm Entertainment ha chiesto alla Disney di rinviare i quattro sequel di un anno perchè attualmente è ancora impossibile far ripartire la produzione virtuale in California.

I quattro sequel di Avatar sono in lavorazione dal 2017, ognuno avrà un budget di circa 250 milioni di dollari.

Secondo la nuova scaletta di produzione, la lavorazione di Avatar 2 e Avatar 3 dovrebbe proseguirà fino al 2021, con l’uscita di Avatar 2 fissata per il 16 dicembre 2022, Avatar 3 il 20 dicembre 2023, Avatar 4 il 18 dicembre 2026 e Avatar 5 il 22 dicembre 2028.

Quanto attendete Avatar 2 e i suoi sequel? Ditecelo nei commenti!