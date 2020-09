Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Hiram Garcia ha parlato con Variety dell’inizio delle riprese didopo la sospensione del film con Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il produttore ha innanzitutto confermato la data di inizio delle riprese:

Inizieremo a girare il 14 settembre. È stato impegnativo rimetterci in careggiata, Netflix ha fin da subito chiarito che avrebbero dato il 100% per garantire la sicurezza sul set degli attori e della troupe. Avevamo finito metà film prima della pandemia, perciò abbiamo fatto qualche cambiamento per finire tutto in teatro di posa e terminare le riprese. Dovremo finire, dita incrociate, per fine novembre.

Quanto al fatto che Dwayne Johson abbiamo contratto il Covid-19:

Eravamo così temprati a quel punto che abbiamo analizzato la situazione e preso tutte le precauzioni del caso.

Il film, che verrà diretto da Rawson Marshall Thurber (Una spia e mezzo, Come ti spaccio la famiglia), segue un agente dell’Interpol che si mette alla ricerca del ladro d’arte più ricercato del mondo.

Tra i produttori del progetto troviamo Beau Flynn della Flynn Picture Co. e Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia per la Seven Bucks Productions.

Per il colosso dello streaming si tratterà di uno sforzo produttivo non indifferente: Deadline suggeriva l’anno scorso un budget di almeno 130 milioni di dollari, anche se non è chiaro se nel frattempo la cifra è stata ritoccata per eccesso o per difetto.

Cos ne pensate del nuovo film Netflix con Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot – Red Notice? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!