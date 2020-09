Durante la partecipazione all’ Empire Podcast per parlare della sua nuova docuserie Long Way Up,è tornato a parlare divisto che presto sarà sul set della serie Disney+ dedicata a

In tale occasione l’attore ha affrontato un argomento di discussione sempre scottante, quello della trilogia prequel:

Sai, i nostri film non sono stati apprezzati molto dalla mia generazione quando sono usciti, non sono stati apprezzati dalla generazione che aveva amato i primi. Credo che volessero sentirsi esattamente come la prima volta che videro i primi tre film da bambini, mentre George [Lucas] voleva che i nuovi film prendessero una strada diversa.

È stata una questione spinosa, all’epoca. Ma adesso, dopo tutti questi anni, so che i film hanno significato molto per la generazione per cui sono stati realizzati, per i bambini dell’epoca, che li hanno adorato davvero. Ho incontrato persone che mi hanno detto che apprezzano più i nuovi film dei tre originali e io ho risposto: “Ma davvero?”.