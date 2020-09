Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Grazie a Impawards possiamo ammirare dei nuovi poster di(I’m thinking of ending things), il nuovo film di Charlie Kaufman che non tornava dietro la macchina da presa dal 2015 con Anomalisa e non dirigeva un film in live action dal 2008 con Synecdoche, New York (nel frattempo però ha scritto il suo primo romanzo, Antkind, disponibile da qualche giorno).

Il film, ricordiamo, è approdato su Netflix il 4 settembre.

Potete vedere i poster qua sotto:

Tratto dal libro di Ian Reid, il film vede tra i protagonisti Jessie Buckley, Jesse Plemons, David Thewlis e Toni Collette, e segue il viaggio di un ragazzo e una ragazza a conoscere i genitori di lui, proprio mentre lei sta decidendo di lasciarlo.

Potete leggere la sinossi ufficiale del film qua sotto:

Nonostante i dubbi sul loro rapporto, una giovane donna (Jessie Buckley) parte in viaggio con il suo nuovo ragazzo (Jesse Plemons) alla volta della fattoria di famiglia. Bloccata alla fattoria durante una tempesta di neve con la madre (Toni Collette) e il padre (David Thewlis) di Jake, la ragazza comincia a mettere in discussione tutto quello che sapeva o credeva di aver capito del suo compagno, di se stessa e del mondo.

L’uscita di Sto pensando di finirla qui è avvenuta il 4 settembre scorso, in pieno Festival di Venezia.

Cosa ne pensate di questi nuovi poster? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!