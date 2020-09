Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Flash

In occasione della seconda parte del DC FanDome, il regista Andy Muschietti ha partecipato a una nuova sessione di domande e risposte con i fan, e ha svelato ulteriori anticipazioni su The Flash, l’atteso film con protagonista Ezra Miller.

Il regista ha fatto un paragone tra It e il blockbuster DC:

Il mio Flash non sarà allegro o dark, in termini di tono. Sarà tutto quanto. Se avete visto i miei film precedenti, come It e It 2, sapete che mi piace mescolare e mettere più cose insieme. Quindi in Flash vedrete una storia molto profonda ed emozionante, ma anche qualcosa di estremamente divertente, spero, e una grande, epica avventura allo stesso tempo. A tratti sarà anche terrificante. Questa è la mia risposta: preparatevi!

Anche Ezra Miller è comparso durante il Q&A, e ha rivelato che nonostante i concept mostrati nella prima parte del DC FanDome, non ha ancora avuto modo di vedere dal vivo il nuovo costume, né provarlo:

Devo ancora vederlo! Ma ho sentito alcune cose a riguardo, e sono davvero entusiasmanti. Ci saranno alcuni colpi di scena… per certi versi, penso che sarà un costume più tradizionale e basato sui fumetti, ma per certi altri sarà in qualche modo non convenzionale. Ho sentito che potrebbe essere più leggero del costume precedente, è solo un esempio di alcuni dei cambiamenti. Non sono sicuro di cosa posso svelare!

Vi ricordiamo che nel film, accanto a Ezra Miller, faranno la loro comparsa il Batman di Ben Affleck e quello di Michael Keaton.

CORRELATO – Ecco perché il Batman di Michael Keaton è già in continuity con il Flash di Ezra Miller.

The Flash, diretto da Andy Muschietti e prodotto da lui e da Barbara Muschietti, verrà girato l’anno prossimo non appena il protagonista avrà terminato di girare Animali Fantastici 3, le cui riprese partiranno a settembre e termineranno a gennaio.

Ezra Miller ha fatto il suo debutto in Batman v Superman: Dawn of Justice, ed è tornato a interpretare Barry Allen in Justice League oltre a una comparsa in Suicide Squad.

Il film dedicato a Flash arriverà nelle sale americane il 3 giugno 2022, su uno script di Christina Hodson, sceneggiatrice di Bumblebee e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

