Secondo quanto riportato da Deadline sarà la protagonista di, film drammatico diretto da Eric Lin. Marilyn Fu (The Honor List, The Sisterhood of Night) si occuperà della sceneggiatura.

L’opera è basata su “A Dying Mother’s Plan” pluripremiato articolo del Los Angeles Times scritto da Frank Shyong che si ambienta a San Gabriel Valley e segue la storia di una madre immigrata (che verrà interpretata dalla Liu) con un cancro terminale mentre cerca di aiutare suo figlio adolescente instabile che ha una strana ossessione per le sparatorie di massa.

Rosemead segna il debutto alla regia di Lin, che fino ad ora ha lavorato come direttore della fotografia di progetto come Ti Lascio la mia Canzone, My Blind Brother, The Sound of Silence, Hearts Beat Loud, I Smile Back, Equity e molti altri lungometraggi.

“Questa straziante storia vera fa luce su quanto sia importante comprendere tutte le sfaccettature della malattia mentale, specialmente nella società asiatica” ha dichiarato la Liu, “Sono entusiasta di poter lavorare con Eric e Marilyn per raccontare una storia all’interno della nostra condivisa cultura e porre l’attenzione sul terribile stigma associato a questa malattia che può causare l’ostracismo di individui e famiglie nelle loro stesse comunità”.

