Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Battuta d’arresto al box-office italiano: la crescita negli incassi si è fermata, dopo l’impennata dovuta all’uscita di, e questo weekend i biglietti staccati hanno frenato di oltre il 25%.

In quattro giorni sono stati infatti incassati 2.3 milioni di euro, con 321mila spettatori (una settimana fa erano 3.1 milioni di euro e 452mila biglietti). Continua però la riapertura delle sale, che ora ha superato l’80% del potenziale.

Al primo posto torna Tenet, che mostra un’ottima tenuta (-35%) e incassa altri 626mila euro, portandosi così a quasi 5 milioni di euro (4.8 per la precisione). Subito sotto, After 2 perde più terreno (oltre il 60%) e incassa altri 565mila euro, per un totale di 3.5 milioni di euro in dodici giorni (ricordiamo che il primo film l’anno scorso superò i sei milioni). Chiude il podio una nuova uscita, il film evento Break the Silence: The Movie, con 381mila euro.

Il primo film veneziano in classifica è Non odiare, con 117mila euro, seguito da The New Mutants, che incassa 105mila euro e sale così a 456mila euro complessivi. Altra pellicola veneziana, Le sorelle Macaluso apre al sesto posto con 91mila euro. Settima posizione per The Vigil, con 84mila euro, mentre Chiamate un dottore! all’ottavo posto incassa 60mila euro.

Nona posizione per Onward – Oltre la magia, con 52mila euro e un totale ora di 865mila euro.

Chiude la top-ten Dreambuilders: La fabbrica dei sogni, con 45mila euro.

INCASSI ITALIA – 10-10/9/2020

TENET – € 626.230 / € 4.806.082 AFTER 2 – € 564.557 / € 3.558.209 BREAK THE SILENCE: THE MOVIE – € 381.863 / € 381.863 NON ODIARE – € 117.766 / € 117.766 THE NEW MUTANTS – € 105.950 / € 456.753 LE SORELLE MACALUSO – € 91.074 / € 92.350 THE VIGIL – € 84.891 / € 84.891 CHIAMATE UN DOTTORE – € 60.010 / € 60.010 ONWARD – OLTRE LA MAGIA – € 52.637 / € 865.681 DREAMBUILDERS – LA FABBRICA DEI SOGNI – € 45.840 / € 45.840

Fonte: Cinetel