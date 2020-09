Qualche giorno fa abbiamo visto che dal 2024 per vincere il premio Oscar come miglior film bisognerà soddisfare nuovi requisiti di inclusione.

Indiewire ha chiesto un commento a un regista che di Oscar ne sa decisamente qualcosa, Alfonso Cuaròn. Il regista messicano è apparso un po’ perplesso dalla scelta dell’Academy:

Tutti stanno cercando un modo per rendere il cinema più diversificato. Il dato interessante è che non sta avvenendo in modo naturale. Tutti sentono di dover rispondere a pressioni esterne, ed è un po’ deludente che ci sia il bisogno di regole e norme per far succedere certe cose quando dovrebbe trattarsi di un processo naturale di evoluzione sociale che a quanto pare non è in corso.