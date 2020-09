Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Rivedremo prossimamentenel cinecomic Marvel Ant-Man 3. Nell’attesa il “sempre giovane” attore americano si è prestato per realizzare un video atto a sensibilizzare i millennial dello Stato di New York (e non solo) all’uso della mascherina in questo difficile periodo di pandemia globale.

Nel video informativo il “giovane certificato” Rudd dichiara di essere stato contattato dal Governatore di New York Andrew Cuomo per sensibilizzare i giovani della Grande Mela sull’uso della mascherina quando si è in pubblico.

Potete vedere il video completo qua sotto:

Certified young person Paul Rudd wants you to wear a mask. Listen up: pic.twitter.com/GTks5NUBmR — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) September 14, 2020

Le riprese di Ant-Man 3 dovrebbero partire a giugno 2021 ad Atlanta. Quanto al terzo capitolo, il regista ha confermato:

Abbiamo raggiunto un accordo dulla storia. Niente ufficiale, ma stiamo lavorando silenziosamente. Stiamo lavorando nel pieno di una pandemia.

L’ultimo aggiornato sul terzo capitolo della saga dedicata a Scott Lang risale allo scorso aprile, quando abbiamo scoperto il nome dello sceneggiatore: parliamo di Jeff Loveness, sceneggiatore nonché co-produttore di Rick and Morty, l’acclamata serie targata Cartoon Network ideata da Justin Roiland e Dan Harmon.

Peyton Reed, già dietro alla macchina da presa dei primi due episodi, tornerà anche per questa nuova iterazione, così come Paul Rudd e Evangeline Lilly.

Cosa ne pensate del video con Paul Rudd? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTI: Deadline, Twitter