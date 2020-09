Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La Coca-Cola ha affidato al premio Oscar Taika Waititi lo spot natalizio di quest’anno.

Il regista, che ha concluso la lavorazione di Next Goal Wins e che si prepara a dirigere Thor: Love and Thunder, ha prestato le sue doti pr la nuova campagna di Wieden & Kennedy, agenzia pubblicitaria americana.

La storia è quella di una bambina che vuole trascorrere del tempo con suo padre, costretto a lavorare durante la stagione natalizia. La bambina chiede a suo padre di mandare una lettera a Babbo Natale, ma il padre se ne dimentica e così decide di andare al Polo Nord per consegnargliela direttamente.

Una volta consegnata, Santa Claus acconsente a dargli un passaggio a casa.

La campagna avrà inizio già dal mese prossimo e non mancheremo di segnalarvi lo spot una volta che sarà online.

Taika Waititi sarà sul set di Thor: Love and Thunder a partire da inizio 2021. Di recente è arrivata notizia che il regista sfrutterà sul set in Australia la stessa tecnologia rivoluzionaria impiegata sul set di The Mandalorian, chiamata StageCraft.

In cantiere per lui c’è anche un nuovo film ambientato nell’universo di Star Wars, anche se per il momento la Lucasfilm non ne ha ancora comunicato la data d’uscita.

