, navigatissimo attore e grande icona, sarà il protagonista dell’horror indipendente americano The Benefactor.

Stando a quanto riportato in esclusiva Deadline, l’attore di Arancia meccanica, Caligula e Mozart In The Jungle interpreterà un pittore un tempo molto prolifico che si trasferisce in una nuova casa dopo la morte di sua moglie. Tuttavia presto inizierà a temere che la casa sia infestata e che i suoi fantasmi lo stiano conducendo verso la pazzia.

David Carson, che ha diretto McDowell nel film Paramount del 1994, Star Trek: Generazioni, siederà in cabina di regia e figurerà come produttore lavorando su una sceneggiatura degli esordienti Mark e Anna Casadei.

Il film sarà prodotto dalla Rowdy Rabbit Films e dai Center Mass Studios.

McDowell, candidato al Golden Globe, di recente ha interpretato Rupert Murdoch nel film drammatico Bombshell – La voce dello scandalo. In programma per lui c’è la serie Amazon Truth Seekers con Simon Pegg e Nick Frost e diversi film tra cui il thriller inglese She Will con Rupert Everett.

Ha inoltre partecipato a Trick and Treats (prestando la voce a un personaggio), Just Noise e Wizardream.

