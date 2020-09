Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Un film diè in lavorazione dal 2014 con Jordan Vogt-Roberts al timone del progetto. Non sappiamo ancora molto sull’adattamento cinematografico, anche se in molti negli ultimi anni hanno cercato di immaginare un possibile casting per il film.

Il profilo Instagram spdrmnkyxxiii ad esempio ha realizzato un fan poster del film tratto dall’opera di Hideo Kojima in cui ha immaginato Christian Bale nei panni di Liquid Snake e Oscar Isaac in quelli di Solid Snake.

Potete vedere il fan poster qua sotto:

Di questo progetto abbiamo ultimamente parlato per via del recente post di apprezzamento verso Luca Marinelli fatto da Hideo Kojima postando lo screenshot della risposta data alla domanda “Quali sono i creativi e gli attori che, ora come ora, catturano la tua attenzione?”.

Ecco la risposta data dal papà di Metal Gear Solid e Death Stranding:

Ci sono molti attori che seguo con interesse. Luca Marinelli, di recente, ha catturato tutta la mia attenzione dopo che ho visto The Old Guard e Martin Eden. Ha interpretato un villain sensazionale in Lo Chiamavano Jeeg Robot, ma penso che, prossimamente, esploderà in termini di popolarità. Inoltre, se indossasse una bandana, sarebbe la copia sputata di Solid Snake.

Cosa che ha poi portato BossLogic all’elaborazione di una fan art che potete vedere in questa pagina.

Al momento non ci sono aggiornamenti di sorta relativi alla pellicola che dovrebbe, prima o poi, arrivare sul grande schermo prodotta dalla Sony.

A metà luglio, in occasione del 33° compleanno dell’IP videoludica, il regista che dovrebbe traghettare il videogioco al cinema, Jordan Vogt-Roberts, ha postato delle foto del tatuaggio celebrativo dedicato a Metal Gear Solid (e al controller del NES, la console che dopo l’MSX ha ospitato la prima iterazione della saga) che ha voluto farsi sul braccio. Gli scatti erano accompagnati dalla considerazione del filmmaker, al lavoro sul film da ben sei anni, che “a prescindere dal quando e dal se il lungometraggio si farà”, Metal Gear Solid è qualcosa che si è impresso a fuoco nel suo DNA.

Cosa ne pensate di questo fan poster? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTI: ScreenRant.com, Instagram