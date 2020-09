Come vi abbiamo raccontato ieri è tornata nell’occhio dei ciclone a causa della pubblicazione del suo nuovo romanzo giallo scritto sotto pseudonimo, qui tutti i dettagli ).

Radio Times ha avuto modo di chiacchierare con uno dei volti storici della saga di Harry Potter, Robbie Coltrane, chiedendogli un parere sulla vicenda:

Non credo che quello che ha detto sia stato offensivo in realtà. Non so perché ma c’è un’intera generazione su Twitter di persone in attesa costante di sentirsi offese. Non avrebbero vinto la guerra facendo così, no?