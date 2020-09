Grazie ai 20th Century Studios e a Total Film vi mostriamo oggi nuove foto di(Death on the Nile), il seguito di Assassinio sull’Orient Express diretto e interpretato nuovamente dae basato sul libro del 1937.

Potete ammirarle qui di seguito:

Il film arriverà nelle sale americane il 23 ottobre. Ecco poi la trama ufficiale:

Assassinio sul Nilo è un audace mystery-thriller sul caos emotivo e sulle fatali conseguenze scatenate dall’amore ossessivo. La vacanza in Egitto dell’investigatore belga Hercule Poirot a bordo di un elegante battello a vapore si trasforma in una terrificante ricerca di un assassino quando l’idilliaca luna di miele di una coppia perfetta viene tragicamente interrotta. Ambientato in uno scenario epico, caratterizzato da ampi panorami desertici e dalle maestose piramidi di Giza, questa storia di passione sfrenata e gelosia presenta un gruppo cosmopolita di viaggiatori vestiti in modo impeccabile, con colpi di scena che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso fino alla scioccante rivelazione finale.