Non è la prima volta che David Koepp parla dei motivi che lo hanno portato ad abbandonare il progetto di, il film della Lucasfilm di cui avrebbe dovuto realizzare la sceneggiatura.

Di recente ha toccato ancora una volta l’argomento in un’intervista con Den of Geek.

David Koepp spiega:

Avevo proposto un paio di versioni della sceneggiatura a Steven Spielberg e entrambe avevano elementi che funzionavano e altri che non andavano bene, tutte cose abbastanza normali. La parte veramente complicata era far combaciare tutti gli elementi necessari alla realizzazione di Indiana Jones – Steven, Harrison, la sceneggiatura e la Disney. E infatti non ci siamo riusciti. Poi, quando James Mangold ha sostituito Steven, mi è sembrato un momento abbastanza logico per andarmene. Un contesto appropriato per uscire dalla porta perché, a mio modo di vedere, l’ultima cosa che un regista desidera è avere fra i piedi lo scrittore del regista precedente. È una scocciatura. L’ultima cosa che vuoi è avere a che fare con un tizio che se ne sta intorno a te a braccia conserte a dire “Beh, Steven lo avrebbe fatto così e non così”. Ho avuto una piacevole e amichevole conversazione con lui e sono sicuro che anche lui volesse voltare pagina. E tutto si è svolto in maniera estremamente cordiale.

Era la fine di febbraio quando abbiamo appreso che Steven Spielberg aveva deciso di lasciare la regia del quinto Indiana Jones. A grossomodo 24 di distanza da quell’aggiornamento, abbiamo poi appreso che il film era finito nelle mani di James Mangold.

Per la prima volta, da quando il franchise esiste, un capitolo di Indiana Jones non verrà diretto dal leggendario regista che ha deciso, in totale autonomia, che doveva essere un nuovo regista a dare forma alla pellicola con una prospettiva e un taglio inediti.

James Mangold sta scrivendo il film insieme a Jonathan Kasdan, figlio di Lawrence Kasdan (sceneggiatore dei Predatori dell’Arca Perduta), non sappiamo se i due abbiano deciso di partire ex novo o di utilizzare comunque come base la storia sviluppata da Spielberg e Koepp.

Annunciato nel 2016, Indiana Jones 5 doveva uscire il 19 luglio 2019, ma è stato rinviato prima al 10 luglio 2020, poi al 9 luglio 2021 e infine al 29 luglio 2022.

